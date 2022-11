Los Dallas Cowboys y los Jonas Brothers inician la campaña Red Kettle del Ejército de Salvación con una presentación en vivo durante el medio tiempo

El mayor proveedor privado de servicios sociales del país pone en marcha la icónica campaña de recaudación de fondos 2022

ARLINGTON, Texas, 24 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La 132.ª campaña anual Red Kettle del Ejército de Salvación inicia hoy con una presentación especial durante el medio tiempo del partido del Día de Acción de Gracias de los Dallas Cowboys contra los New York Giants en FOX. Los artistas de este año, los Jonas Brothers (nominados al premio Grammy y ganadores del premio American Music Award), se presentarán en vivo en el AT&T Stadium con transmisión televisiva a nivel nacional durante el medio tiempo. Esta será la segunda vez que los Jonas Brothers se presenten en la inauguración de la Red Kettle, después de haber participado por primera vez en 2008. La presentación es una tradición de los Cowboys y emite el llamado público oficial para que todos donen a la icónica campaña Red Kettle, que beneficia a millones de personas necesitadas durante todo el año.

"Ha sido un honor para nosotros apoyar al Ejército de Salvación en un escenario nacional durante casi tres décadas con el objetivo de brindar ayuda y esperanza a millones de personas necesitadas cada año", expresó Charlotte Jones, vicepresidenta ejecutiva y directora de marca de los Dallas Cowboys y expresidenta de la junta asesora nacional para el Ejército de Salvación. "A medida que innumerables personas y familias siguen luchando con los efectos de la pandemia, la inflación y otros problemas, nos sentimos honrados de formar parte del esfuerzo del Ejército para ayudar a las familias a mantener un sentido de normalidad en esta temporada de fiestas y en el futuro".

La campaña Red Kettle, el evento de recaudación de fondos más relevante y de mayor duración de su tipo, es especialmente necesaria ahora para satisfacer las crecientes necesidades de las personas en las comunidades vulnerables de todo el país. Los fondos recaudados en 2021 apoyaron servicios para más de 25 millones de personas que viven en los Estados Unidos. Mientras muchas personas siguen luchando para llegar a fin de mes en medio de los impactos continuos de la inflación, y a medida que los proveedores de servicios sociales experimentan alzas en los costos para satisfacer la creciente necesidad, el tema 2022 "Love Beyond" ("Amar más allá") del Ejército de Salvación insta al público a apoyar a sus vecinos necesitados y enfatiza que cuando amamos más allá del hambre, del refugio, de los desastres y de la Navidad, podemos ofrecer esperanza y ayuda a millones de personas. La campaña Love Beyond es un símbolo de la ayuda y la esperanza con las que cuentan las personas que recurren al Ejército de Salvación para recibir asistencia, no solo durante las fiestas, sino también durante todo el año.

"Cada vez que iniciamos la temporada de las fiestas, recordamos a aquellos que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes", comentó el comisionado Kenneth Hodder, comandante nacional del Ejército de Salvación. "Una ocasión que debería ser de alegría y unidad se convierte en un momento de grandes dificultades para muchas familias necesitadas en toda nuestra nación. Se necesita un ejército de socios y simpatizantes para cuidar de nuestros vecinos más vulnerables, y nos sentimos honrados como siempre de tener aliados en los Dallas Cowboys, nuestros embajadores, nuestros socios corporativos y, por supuesto, nuestros voluntarios y donantes en la lucha por el bien".

En todo el país, los voluntarios, los donantes, las comunidades y las corporaciones se han incrementado de manera asombrosa:

Los Dallas Cowboys llevarán a cabo la 26.° inauguración anual de la Red Kettle en el show del medio tiempo del partido del Día de Acción de Gracias, que contará con una emocionante y muy esperada presentación de los Jonas Brothers . El evento también presentará la donación ceremonial para la Red Kettle de la Gene and Jerry Jones Family Foundation. Desde que se conformó en 1997, el Ejército de Salvación y los Cowboys han ayudado a recaudar casi $3 ,000 millones para la campaña Red Kettle , que ofrece alimentos, refugio y otros tipos de apoyo a los más vulnerables de los Estados Unidos a lo largo de todo el año.

.5 millones en solo cuatro horas. En SalvationArmyUSA.org estará disponible un mapa interactivo con los equipos participantes de la para quienes deseen donar en persona o virtualmente en apoyo del objetivo. A lo largo de la temporada, los simpatizantes aún pueden donar en miles de Red Kettles ubicadas afuera de las tiendas Walmart, Sam's Club, Kroger Family of Stores, Bass Pro Shops and Cabela's, Walgreens, Boscov's, Big Lots, Dillard's, Food Lion, Hobby Lobby/Mardel, JCPenney y Macerich Properties.

El Ejército de Salvación necesita la ayuda de todos ahora más que nunca. Las siguientes opciones están disponibles para quienes deseen apoyar a sus vecinos necesitados:

Regístrese para recibir una donación sostenible de $25 al mes.

al mes. Comuníquese con su Ejército de Salvación local para inscribirse como voluntario en una Red Kettle o distribuir obsequios del programa Angel Tree a niños necesitados.

o distribuir obsequios del programa a niños necesitados. Done con efectivo, monedas y cheques o por vía digital mediante Apple Pay, Google Pay, PayPal y Venmo en cualquier Red Kettle del Ejército de Salvación en todo el país.

Done criptomonedas como Bitcoin o Ethereum.

Pídale a Alexa de Amazon que done diciendo: "Alexa, dona al Ejército de Salvación", y luego especifique la cantidad.

Done cualquier cantidad enviando "KETTLES" como mensaje de texto al 51555.

Envíe regalos navideños a niños de familias locales necesitadas a través del programa Angel Tree del Ejército de Salvación.

Cada donación permanece en la comunidad para demostrar amor a aquellos que lo necesitan más allá de sus circunstancias, dificultades o los desafíos de la temporada festiva. Para ayudar u obtener ayuda, visite SalvationArmyUSA.org.

Acerca del Ejército de Salvación

El Ejército de Salvación atiende anualmente a más de 25 millones de personas en los Estados Unidos, y les ayuda a superar la pobreza, las adicciones y las dificultades económicas a través de una variedad de servicios sociales. Al proporcionar alimentos para los hambrientos, ayuda de emergencia para los sobrevivientes de desastres, rehabilitación para aquellos que sufren dependencia de alcohol y drogas, así como ropa y refugio para las personas necesitadas, el Ejército de Salvación está haciendo buenas obras en 7,200 centros de operaciones en todo el país. En 2021, el Ejército de Salvación ocupó el segundo lugar en la lista "America's Favorite Charities" de The Chronicle of Philanthropy. Para obtener más información, visite SalvationArmyUSA.org. Síganos en Twitter @SalvationArmyUS y #DoingTheMostGood.

Acerca de la Gene and Jerry Jones Family Foundation

En el sector del servicio comunitario, la misión de los Dallas Cowboys y la Jones Family Foundation se basa en la filosofía de ayudar a quienes no tienen la fortaleza, los recursos o los medios para ayudarse a sí mismos, con un enfoque principal en una alianza con el Ejército de Salvación. Debido a que la organización de los Cowboys ha disfrutado de un éxito inmenso y sin precedentes, la familia Jones siente una obligación muy fuerte de tomar la visibilidad, la energía y la celebridad de una de las franquicias deportivas más poderosas del mundo y canalizar estas fuerzas dinámicas hacia el propósito mayor de marcar una diferencia. Reconocida como una de las familias más generosas del mundo, los Jones emplean los talentos, las habilidades y los recursos de todos los jugadores, entrenadores, animadores y miembros de la organización de los Cowboys para ofrecer un enfoque único y de vanguardia al servicio comunitario. Puede encontrar más información sobre los Dallas Cowboys y la Gene and Jerry Jones Family Foundation en https://www.dallascowboys.com.

Contactos:

Bishop Wash

972-854-1586

[email protected]

Emily Cruz Robbins

972-497-4359

[email protected]

FUENTE The Salvation Army

