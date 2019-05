Los datos masivos se convierten en un nuevo punto de crecimiento en el desarrollo de Guizhou

GUIZHOU, China, 23 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- El comité organizador de la 2019 Big Data Expo, la Exposición Internacional del Sector de los Datos Masivos de China 2019, también conocida como la 2019 Big Data Expo, se celebrará del 26 al 29 de mayo en Guiyang, capital de la provincia de Guizhou , que se encuentra al suroeste de China.

La exposición 2019 Big Data Expo incluirá actividades como diálogos de alto nivel, foros, concursos, exposiciones y otros eventos coloridos que pondrán de relieve los recientes logros e innovaciones técnicas, y ofrecerán una plataforma internacional para la interacción, la presentación y la promoción de las empresas de alta tecnología.

De hecho, Guizhou emprendió un viaje en 2013 para convertirse en el líder del sector de los datos masivos en China.

En 2017, en Guiyang se establecieron 1200 empresas de datos masivos con unos ingresos principales de operaciones de 81.700 millones de yuanes. La nueva fuerza motriz representada por el sector de los datos masivos contribuyó al crecimiento económico de Guiyang, aportando un gran impulso al crecimiento económico de Guiyang, cuya tasa de crecimiento se clasificó en el puesto más alto de entre las capitales durante cinco años consecutivos.

Desde 2018, las empresas tecnológicas reconocidas a nivel internacional que se han establecido en la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de Guiyang son Intel, Google, Dell, IBM, Baidu, Huawei Cloud y Alibaba, entre otras. En 2018, los principales ingresos de operaciones de las empresas de datos masivos en esta zona alcanzaron los 24.180 millones de yuanes, registrando un incremento interanual del 26,2%.

De hecho, el desarrollo del sector de los datos masivos en Guizhou es inseparable del apoyo político por parte del gobierno central y local de China.

En enero de 2012, el Consejo de Estado de China emitió varios dictámenes sobre la promoción de un desarrollo económico y social en Guizhou que sea mejor, seguro y rápido, haciendo hincapié en el desarrollo de sectores de importancia estratégica como el sector electrónico y el sector de la tecnología informática.

Siguiendo de cerca la estrategia de desarrollo nacional, en 2014 se introdujeron varias políticas sobre el diseño y la planificación de datos masivos, profundizando en la orientación del sector y la dirección del desarrollo.

En 2015, la Exposición Internacional de Datos Masivos 2015 de Guiyang y la Cumbre Global de la Era de Datos Masivos de Guiyang se celebraron del 26 al 29 de mayo en el Centro de Exposiciones y Conferencias Internacionales de Guiyang, marcando el inicio de la Big Data Expo. Desde entonces, la exposición se ha convertido en un evento de datos masivos anual con un enfoque en las fronteras del sector y en una cooperación beneficiosa para todos.

En 2016, Guizhou fue aprobado para construir la primera zona piloto nacional integral de datos masivos en China.

