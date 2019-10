Los EAU y la UNESCO renuevan su asociación

En presencia de Su Excelencia Abdulrahman Hamid al-Husseini, Embajador de Francia en Irak; Su Excelencia el doctor Mohamed Ali Al Hakim, Subsecretario General y Secretario Ejecutivo de la United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA); el hermano Nicolas Tixier, Prior Provincial de la Provincia de Francia de la Orden Dominicana y el hermano Olivier Poquillon, Secretario General de la Comisión de las Bishops' Conferences of the EU; Su Excelencia Noura Al Kaabi, Ministra de Cultura y Desarrollo de Conocimiento de los EAU y Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, se firmó un nuevo acuerdo en la sede central de la UNESCO en París, reiterando los esfuerzos de restauración con la inclusión de dos sitios culturales destruidos; las iglesias de Al-Tahera y Al-Saa'a.