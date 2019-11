Los fabricantes líderes de AC del mundo y compañías innovadoras compiten por el premio Global Cooling Prize

Los equipos finalistas están liderados por algunos de los mayores fabricantes de aire acondicionado a nivel mundial, incluidos Gree Electric Appliances Inc., de Zhuhái; Daikin AirConditioning India Pct. Ltd.; y Godrej and Boyce Mfg. Co. Ltd.; las empresas emergente y corporaciones S/S Design Startup Solution Pvt. Ltd.; Transaera Inc; M2 Thermal Solutions; Kraton Corporation y Barocal Ltd. Los equipos seleccionados exhibirán una amplia gama de soluciones para refrigeración residencial, incluidos refrigeración inteligente de compresión de vapor híbrida, refrigeración evaporativa y diseños de tecnología de refrigeración estado sólido.