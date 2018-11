Los foros de Hongqiao y las sesiones paralelas de la CIIE preparados para resplandecer

El Foro se compondrá de diversos subforos que cubrirán temas como "Comercio y apertura", "Comercio e innovación" y "Comercio e inversión". Grandes personalidades del mundo de negocios globales y líderes de renombradas organizaciones internacionales como Bill Gates de TerraPower y Jack Ma de Alibaba, Dean Zhu Min del National Institute of Financial Research de la Tsinghua University, así como también Mukhisa Kituyi, Secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTD) estarán presentes.

Estos foros tratarán cuestiones detalladas como por ejemplo: cómo aumentar la libertad y las ventajas en el comercio y la inversión, cómo construir una economía abierta, cómo impulsar un nuevo crecimiento del comercio a través del comercio de servicios, la economía digital, el comercio electrónico y otros, y cómo construir un futuro de crecimiento económico y comercial sostenible.

Un subforo, el "International Financial Media and Think Tank Forum", contará con representantes y editores de los principales medios de comunicación financieros internacionales, representantes de las oficinas nacionales de cultura y comunicación, y expertos de los think tanks que se reunirán para hablar sobre las comunicaciones y el papel de los think tanks en las economías abiertas en desarrollo.

Líderes estatales de varios países asistirán a la ceremonia de apertura del Foro Hongqiao. Los subforos incluirán conferencias magistrales a cargo de importantes invitados del mundo de la política, los negocios y otros sectores. También habrá seminarios y debates en los que participarán destacados expertos y funcionarios gubernamentales de todo el mundo.

Además del Foro Hongqiao, habrá más de 100 sesiones paralelas durante la primera CIIE que tendrá lugar del 5 al 10 de noviembre. Producidos por los países participantes de la CIIE, gobiernos locales de China, empresas estatales, expositores y muchos otros, los eventos cubrirán sectores como la propiedad intelectual, el comercio transfronterizo, el turismo, la agricultura mundial, la tecnología, así como también asuntos importantes relacionados con la Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda de China.

A través de eventos significativos como el Foro Hongqiao, la primera CIIE ofrece una plataforma internacional para que los países presenten sus últimos logros y busquen oportunidades de cooperación comercial. También es de gran importancia, como proveedor de servicios públicos, iniciar y facilitar la comunicación y el debate de cuestiones fundamentales del comercio mundial y la economía, y construir un mejor entorno económico.

Acerca de la China International Import Expo

Organizada por la China International Import Expo Bureau y el National Exhibition and Convention Center (Shanghái) Co., Ltd., la China International Import Expo (CIIE) es patrocinada en forma conjunta por el Ministerio de Comercio de la República Popular China y el Gobierno Municipal Popular de Shanghái. En su carácter de primera exposición de su clase, cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales como la OMC, la UNCTAD y la ONUDI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/778606/CIIE_venue.jpg

FUENTE China International Import Expo