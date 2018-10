Los hispanos/latinos se quedan atrás en ingresos, cuentas bancarias, acceso a la salud; el evento de Hostos busca soluciones

"Para la población de hispanos/latinos en Nueva York que crece con rapidez, los desafíos en torno a la seguridad económica y el acceso a vivienda asequible, transporte y atención médica continuarán aumentando", expresó Maggie Castro, subdirectora estatal de AARP para Alcance Hispano. "El foro de hoy en Hostos Community College reunió a algunas de las mejores mentes y a los líderes comunitarios del Bronx y de la comunidad hispana/latina de Nueva York para buscar soluciones viables que ayuden a reducir estas brechas".

"Durante décadas, los latinos han contribuido a la energía y vitalidad de Nueva York", opinó José Calderón, presidente de la Federación Hispana. "Y, sin embargo, enfrentan serias disparidades en una variedad de asuntos sociales, de salud y económicos, en especial los de 50 años o más. La Federación Hispana ha trabajado durante más de 25 años para empoderar e impulsar a la comunidad hispana en el país. Agradecemos la oportunidad de asociarnos con AARP y CUNY Hostos para reunir a líderes de pensamiento latinos, funcionarios electos y defensores de la comunidad local de toda la ciudad a fin de abordar las serias disparidades que existen entre los latinos mayores en las áreas de salud, seguridad financiera y comunidades habitables. Este foro servirá como una sesión dinámica de lluvia de ideas para desarrollar soluciones a gran escala que cierren las brechas que persisten entre los latinos mayores y ayuden a todos por igual".

Una investigación encargada por AARP como parte de una agenda sin precedentes de soluciones de políticas de varios años destinada a acabar con las disparidades (#DisruptDisparities) entre los residentes de color de 50 años o más en salud, seguridad financiera y comunidades habitables, en asociación con la Federación Hispana, la Asian American Foundation, la NAACP de Nueva York y la New York Urban League, encontró:

Los cuidadores familiares hispanos/latinos no remunerados usan el 44% de sus ingresos en gastos de bolsillo en comparación con solo el 14% de los cuidadores familiares blancos no remunerados, en promedio, a nivel nacional.

El 60% de los residentes del Bronx hablan español, en comparación con solo el 10% de los proveedores de atención médica del Bronx .

hablan español, en comparación con solo el 10% de los proveedores de atención médica del . Una proporción más alta de hispanos/latinos mayores que de blancos reporta, al menos, una de siete enfermedades crónicas y costosas: asma, cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial alta, obesidad o ansiedad/depresión.

El 22% de los adultos H/L en Nueva York no tienen seguro médico.

no tienen seguro médico. A los H/L de 50 años o más de la ciudad se les paga solo 51 centavos por cada dólar que se les paga a los blancos de la misma edad, en promedio, lo que resulta en solo 60.8 centavos para los H/L por cada dólar que se les paga a los blancos en el Seguro Social en todo el estado.

Los ingresos jubilatorios de los residentes blancos del estado de 50 años o más son prácticamente el doble los de los residentes H/L.

Los hogares de los residentes blancos tienen más de 12 veces la riqueza de los hogares H/L.

El 34.9% de los residentes H/L de 55 a 64 años carecen de cuentas bancarias, en comparación con solo el 1.6% de los residentes blancos de la misma edad, lo que lleva a muchos H/L a recurrir a proveedores de alto costo para el cambio de cheques, giros postales y otros servicios financieros.

El 45% de los H/L de 50 años o más del estado gastan, al menos, el 30% de sus ingresos en la vivienda, en comparación con el 29% de los propietarios blancos. Y el 25% de los H/L de 50 años o más de la ciudad gastan, al menos, la mitad de sus ingresos en la vivienda, en comparación con el 17% de los blancos, por lo que las comunidades H/L son particularmente vulnerables a la gentrificación y el desplazamiento.

Muchas estaciones del metro en los barrios de color carecen de ascensores, lo que lleva al aislamiento y a la pérdida de citas y tratamientos médicos.

Los barrios H/L tienen más accidentes de peatones debido a cruces peligrosos.

Como se recomienda en "Disrupting Racial and Ethnic Disparities:Solutions for New Yorkers Age 50-Plus" —el informe publicado durante el lanzamiento de #DisruptDisparities en enero— este año el estado de Nueva York promulgó una opción de ahorro voluntario para la jubilación en el lugar de trabajo para los empleados privados con el fin de ayudar a los residentes a ahorrar, amplió la "telesalud" como parte del programa Medicaid e incluyó objetivos para alterar las disparidades en la agenda del estado sobre la prevención de enfermedades. El año próximo, AARP y sus socios impulsarán estas recomendaciones adicionales:

Un crédito impositivo estatal para ayudar a los cuidadores familiares no remunerados a compensar los gastos de bolsillo.

Suficiente financiación estatal para servicios comunitarios y en el hogar para los adultos mayores que no sean beneficiarios de Medicaid, a fin de mantener el ritmo de las crecientes necesidades y prevenir el agotamiento por parte de los cuidadores familiares no remunerados.

Mayor expansión de la "telesalud" para ampliar el acceso a la atención médica a través de teléfonos inteligentes y otras tecnologías, a fin de evitar obstáculos como la falta de transporte para asistir a las citas médicas.

Capacitación en competencias culturales y lingüísticas para todos los profesionales de la salud con licencia estatal.

Preservación de las fuertes leyes contra la usura de Nueva York , que defienden contra los préstamos predatorios y de cantidades pequeñas, y otros productos financieros con los que los prestamistas se aprovechan de las comunidades de color.

, que defienden contra los préstamos predatorios y de cantidades pequeñas, y otros productos financieros con los que los prestamistas se aprovechan de las comunidades de color. Apoyo a las CDFI (instituciones financieras de desarrollo comunitario), que ofrecen préstamos sólidos y asequibles, y productos y servicios financieros a las personas y pequeñas empresas en comunidades de color.

Protecciones más fuertes contra las estafas de robo de escrituras que afectan de manera desproporcionada a las personas de color mayores de 50 años.

Hacer que las viviendas sean asequibles e impedir el desplazamiento y la gentrificación a través de zonificación de inclusión y apoyo de los fideicomisos comunitarios (Community Land Trusts) y las exenciones al impuesto inmobiliario.

Permitir más apartamentos de "suegra" ("unidades de vivienda accesorias") y ampliar la financiación disponible para que los adultos mayores de bajos ingresos puedan hacer modificaciones en sus hogares para aumentar la accesibilidad.

Mejorar la accesibilidad dentro del sistema de transporte de la MTA (Metropolitan Transit Authority).

Aumentar la financiación, en particular para los barrios de color, a fin de apoyar una ley estatal que requiera que la seguridad de los peatones se tome en cuenta en las calles nuevas y rediseñadas.

"AARP tiene una larga historia de activismo y defensa de derechos en nombre de los socios de la comunidad de 50 años o más en nuestro esfuerzo por empoderar a las personas para que puedan elegir cómo vivir a medida que envejecen", expresó Gerri Madrid-Davis, directora de Activismo y Estrategias estatales de AARP. "La iniciativa de AARP Nueva York Disrupt Disparities nos da una oportunidad especial para arrojar luz sobre los desafíos particulares a los que se enfrentan las comunidades multiculturales de Nueva York".

"Hostos Community College se complace en copresentar y ser parte de esta importante conversación sobre las disparidades hispanas en salud, seguridad financiera y comunidades habitables", dijo Christine Mangino, rectora y vicepresidenta de Asuntos Académicos de Hostos Community College. "Este trabajo coincide con nuestra misión y es por eso que hacemos lo que hacemos cada día. Cualquier oportunidad que tengamos para contribuir a este discurso nos ayuda a apoyar a nuestra comunidad".

"Estamos pidiéndoles a los legisladores, a los defensores y al público en general que compartan sus conocimientos y experiencias sobre las disparidades existentes para que podamos presionar a los funcionarios públicos a fin de que adopten cambios de política que aborden estas desigualdades", agregó Castro, de AARP. "Al cerrar las brechas existentes, las personas en las comunidades hispanas/latinas pueden disfrutar de la misma estabilidad e igualdad que todas las demás al tener más opciones sobre cómo y dónde vivir a medida que envejecen".

Si te interesa continuar o unirte a esta conversación, visita www.aarp.org/nydisruptdisparities, el sitio web que servirá como plataforma para presentar los hallazgos de las investigaciones más recientes, actualizaciones en política pública e información relacionada con este esfuerzo. Asimismo, podrás contribuir tus ideas y experiencias al enviar un correo electrónico a NYAARP@aarp.org).

