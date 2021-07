Los ingresos de LTI crecen un 5,1 % intertrimestral y un 20,4 % interanual;

MUMBAI, India, 19 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales, anunció hoy sus resultados del primer trimestre del año fiscal 2022 (Q1 FY22).

En dólares estadounidenses:

Ingresos por USD 470,2 millones ; crecimiento del 5,1 % intertrimestral y 20,4 % interanual

; crecimiento del Crecimiento de ingresos en moneda constante del 4,8 % intertrimestral y 17,8 % interanual

En rupias indias:

Ingresos de INR 34.625 millones ; crecimiento del 5,9 % intertrimestral y 17,4 % interanual

; crecimiento del Ingresos netos de INR 4.968 millones; decrecimiento de 9,0 % intertrimestral y crecimiento de 19,3 % interanual

Retorno del capital

Dividendos especiales de INR 10 por acción para conmemorar cinco años de cotización en las bolsas de valores de la India

"Nos complace reportar nuestro mejor crecimiento secuencial para un primer trimestre del 5,1 % impulsado por el crecimiento integral en nuestras verticales, líneas de servicio, pirámide de clientes y geografías. Nuestro proceso saludable y nuestra fuerte demanda sostenida nos hacen confiar en nuestro futuro crecimiento.

"El primer trimestre también marca el quinto aniversario de la IPO de LTI y nuestra junta directiva ha declarado un dividendo especial para conmemorar esta ocasión. Durante estos últimos 5 años hemos generado una TCAC proveniente de ingresos en USD del 13,5 % y más del doble de nuestras ganancias netas. Estoy orgulloso de cómo seguimos innovando y cumpliendo con un crecimiento líder en la industria año tras año. También me entusiasma que fortalezcamos nuestras capacidades de ingeniería digital al dar la bienvenida a Cuelogic Technologies a la familia LTI".

- Sanjay Jalona, director ejecutivo y director administrativo

Triunfos en ofertas recientes

Una empresa Global Fortune 500 de distribución de energía seleccionó a LTI para un acuerdo de servicios de seguridad administrada que incluye L1 SOC y soporte de extremo a extremo para todas las aplicaciones de seguridad. Como parte de este compromiso, LTI permitirá una operación de seguridad dirigida por inteligencia sobre amenazas para reducir el riesgo comercial

Un actor clave de Oriente Medio en el mercado de energías renovables, petróleo y gas seleccionó a LTI, a través de su alianza estratégica con un líder regional en transformación digital, para la migración a la nube, modernización y gestión de todo su panorama de TI

en el mercado de energías renovables, petróleo y gas seleccionó a LTI, a través de su alianza estratégica con un líder regional en transformación digital, para la migración a la nube, modernización y gestión de todo su panorama de TI LTI fue seleccionado para un acuerdo de servicios gestionados de TI de extremo a extremo que incluye establecer procesos y herramientas, operaciones de seguridad y soluciones de monitoreo para la unidad de desinversión de un fabricante y proveedor global de productos químicos especializados con sede en Norteamérica

La subsidiaria de uno de los bancos más grandes de Asia eligió asociarse con LTI para la implementación, integración y apoyo en mantenimiento de su plataforma de banca privada utilizando Temenos Wealth

eligió asociarse con LTI para la implementación, integración y apoyo en mantenimiento de su plataforma de banca privada utilizando Temenos Wealth Un importante semiconductor global con sede en Europa se asoció con LTI para rediseñar y armonizar sus procesos comerciales con SAP S/4HANA para hacerlos más escalables, eficientes, ágiles y flexibles

Una empresa multinacional que ofrece soluciones relacionadas con la energía, con sede en Norteamérica, seleccionó a LTI para transformar sus procesos de oficina de cara al cliente e intermedios utilizando SAP S/4HANA, lo que permite simplificar las operaciones, mejorar la experiencia del cliente y optimizar los costos

Una compañía norteamericana de seguros de propiedades y accidentes seleccionó a LTI para el soporte de red y la gestión de base de datos para garantizar el soporte en operaciones sin inconvenientes y de manera permanente. Esto ayudará a acelerar su viaje en la nube

Un corredor de seguros con sede en Norteamérica seleccionó a LTI para transformar y digitalizar sus operaciones comerciales en uno de sus segmentos clave de crecimiento. Esto incluirá sus procesos de prospección, ventas y servicio para hacerlos modernos, ofrecer más opciones a los clientes, escalar el negocio de manera eficiente e impulsar las decisiones comerciales a través de datos y analítica

Un proveedor norteamericano de servicios integrados, soluciones de entrega y fabricación para empresas farmacéuticas, biológicas y de productos para la salud del consumidor, seleccionó a LTI para apoyar sus aplicaciones y sistemas ERP a fin de garantizar la eficiencia operativa y soluciones rentables

Un índice de mercado bursátil de renombre mundial seleccionó a LTI como socio de ingeniería e infraestructura en la nube para apoyar su proceso plurianual de adopción de la nube

Premios y reconocimientos

LTI fue reconocido en el Gartner Magic Quadrant 2021 por Oracle Cloud Application Services, Worldwide

LTI Leni fue reconocido por Forrester Research como un proveedor de detección de anomalías de muestra en Forrester Tech Tide™: Customer Insights Methods, segundo trimestre de 2021

LTI fue reconocido como líder en el informe ISG Provider Lens™ ServiceNow Ecosystem Partners, Estados Unidos 2021

LTI Leni fue reconocido como proveedor representativo en Gartner Market Guide for Augmented Analytics Tools, Austin Kronz et al., 28 de junio de 2021

Otros aspectos comerciales destacados

La junta directiva, en su reunión celebrada el 15 de julio de 2021, declaró un dividendo especial de INR 10 por acción (valor nominal de INR 1) para conmemorar cinco años de cotización en las bolsas de valores en India

LTI adquirió Cuelogic Technologies, una empresa de ingeniería digital y desarrollo de productos subcontratados

LTI ganó múltiples elogios en las clasificaciones de equipos ejecutivos 2021 de Institutional Investor para el resto de Asia exceptuando China Continental. LTI fue clasificado entre los tres mejores en todas las categorías de venta para el espacio de Tecnología/Servicios de TI y Software: segundo mejor director ejecutivo; tercer mejor director financiero; tercer mejor en ambiente, sociedad y gobenanza; segundo mejor programa de RI; y mejor profesional de RI. También fue reconocido en la lista Asia 2021 de las empresas "Más Respetadas"

exceptuando China Continental. LTI fue clasificado entre los tres mejores en todas las categorías de venta para el espacio de Tecnología/Servicios de TI y Software: segundo mejor director ejecutivo; tercer mejor director financiero; tercer mejor en ambiente, sociedad y gobenanza; segundo mejor programa de RI; y mejor profesional de RI. También fue reconocido en la lista 2021 de las empresas "Más Respetadas" LTI fue reconocido como el Socio Global de Innovación del Año por Snowflake, Data Cloud Company

LTI Syncordis fue reconocido como Socio de Servicio del Año por Temenos

Acerca de LTI

LTI (NSE: LTI) es una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales que ayuda a más de 435 clientes a tener éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 31 países, vamos un paso más allá por nuestros clientes y aceleramos su transformación digital con la plataforma Mosaic de LTI, que hace posibles sus recorridos en las áreas de móviles, redes sociales, analítica, IoT y la nube. Fundada en 1997 como una filial de Larsen & Toubro Limited, nuestro legado único nos brinda la experiencia incomparable y real que se requiere para superar los retos más complejos de empresas de todas las industrias. Cada día, nuestro equipo conformado por más de 36.000 LTItes logra que nuestros clientes mejoren la efectividad de sus operaciones comerciales y tecnológicas, y aporta valor a sus clientes, empleados y accionistas. Encuentre más información en http://www.Lntinfotech.com o síganos en @LTI_Global.

