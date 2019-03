Los ingresos más altos pueden ser difíciles de obtener para muchos graduados universitarios

PRINCETON, Nueva Jersey, 22 de marzo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La obtención de un título de grado universitario se ha convertido en un objetivo básico para los estudiantes de escuela secundaria, pero muchos graduados universitarios de programas de cuatro años de duración tienen dificultades para ganar suficiente dinero como para alcanzar su versión del sueño americano. De hecho, un porcentaje significativo no gana más que un graduado de escuela secundaria. ¿Cómo es posible?

"Skills and the Earnings of College Graduates" (Las habilidades y los ingresos de los graduados universitarios) muestra que hay un número importante de graduados de programas universitarios de cuatro años de duración que no han logrado desarrollar habilidades necesarias en las áreas críticas de la lectoescritura y la aritmética. Como resultado, es probable que los ingresos más altos que se proponían alcanzar al asistir a la universidad y obtener un título sean solo un espejismo.

Estos hallazgos se dan en el contexto de la ampliación de las políticas de "universidad para todos" de estados de toda la nación. Sin embargo, este estudio de Neeta Fogg, Paul Harrington e Ishwar Khatiwada, del Centro para Mercados y Políticas Laborales de la Universidad Drexel, sugiere que el creciente énfasis en la obtención de un título universitario está lleno de riesgos que son parcialmente mitigados por la obtención de niveles adecuados de competencia en lectoescritura y aritmética. Los autores hallaron que los empleadores valoran a los graduados con mejores habilidades de lectoescritura y aritmética y los remuneran con mayores ingresos, aún después de considerar las características del trabajador, el campo de estudio principal y el tipo de ocupación en que está empleado.

"Desafortunadamente, aunque la cantidad de graduados universitarios ha aumentado, muchos de ellos no tienen el nivel mínimo de habilidades o un nivel acorde a un graduado universitario", dice Harrington, director del Centro para Mercados y Políticas Laborales de la Universidad Drexel. "Uno de cada cinco trabajadores adultos no mayores con título universitario carece de las habilidades mínimas de lectoescritura; en aritmética, esa relación es de uno cada tres. Los empleadores que buscan personal ven que un diploma universitario de un programa de cuatro años no es garantía de sólidas competencias de lectoescritura y aritmética. Y las personas que no tienen estas habilidades corren el riesgo de perder las recompensas financieras de los ingresos superiores".

"Si bien hay otros factores de capital humano que influyen en las futuras ganancias, tales como los años de experiencia laboral y la especialización universitaria, no hay nada más importante que las competencias adecuadas en lectoescritura y aritmética", agrega Fogg. "Es de primordial importancia que nos concentremos más en enseñar a los adultos jóvenes las habilidades que necesitan para prosperar en el mercado laboral. Las credenciales sin habilidades pronto quedan en evidencia en el mercado laboral de los Estados Unidos".

Irwin Kirsch, director del ETS Center for Research on Human Capital and Education (Centro ETS para la investigación sobre el capital humano y la educación), dice que el estudio encaja con hallazgos recientes publicados en otros informes de políticas del Centro. En "Too Big to Fail: Millennials on the Margins" (2018) (Demasiado grande para fallar: la generación del milenio en los márgenes), se halló que casi la mitad de los estadounidenses de entre 16 y 34 años mostraban bajas habilidades de lectoescritura y más de la mitad mostraba bajas competencias aritméticas.

"Estos nuevos hallazgos deberían ser, para los diseñadores de políticas y los responsables de toda la comunidad educativa, una señal importante de que hay claras evidencias que indican que una cantidad significativa de graduados de secundaria y universidad muestra niveles insuficientes de las competencias de lectoescritura y aritmética que se requieren en las sociedades modernas", comenta Kirsch.

Los hallazgos clave incluyen:

El estudio halló que, aunque las ventajas de un título universitario son sustanciales, están muy por debajo de los ampliamente comentados beneficios en los ingresos de los graduados universitarios en relación con los graduados de secundaria que no tienen en cuenta el papel de habilidades fundamentales en la determinación de las ganancias de los trabajadores.

Las ganancias mensuales promedio de los graduados con una licenciatura o título universitario que estaban trabajando en empleos de nivel universitario duplicaban a las de los graduados universitarios subempleados (US$ 7,200 frente a US$ 3,600). La palabra "subempleados" hace referencia a los graduados universitarios que trabajan en empleos que no son de nivel universitario, es decir, empleos que no requieren las habilidades y conocimientos que suelen obtenerse en la educación superior.

Las ganancias mensuales promedio de los graduados universitarios con habilidades insuficientes (por debajo del mínimo) eran de US$ 5,300, mucho menos que los US$ 7,300 de aquellos con niveles de habilidad por encima del mínimo.

Los hallazgos de los autores se basan en el análisis de la Encuesta de las Competencias de Adultos del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos (PIAAC), una evaluación internacional que mide el logro en países de todo el mundo. Utilizaron datos de 2011-2014 de los Estados Unidos.

"Skills and the Earnings of College Graduates" es el segundo estudio de una serie sobre el impacto del capital humano en el mercado laboral estadounidense. Para descargar o leer el informe completo, visite: https://www.ets.org/research/report/earnings-college-graduates/.

Acerca de ETS

En ETS avanzamos la calidad y la equidad en la educación de personas de todo el mundo creando evaluaciones sobre la base de rigurosas investigaciones. ETS ofrece sus servicios a individuos particulares, instituciones educativas y organismos gubernamentales, y proporciona soluciones personalizadas para la certificación de docentes, el aprendizaje del idioma inglés, y la educación primaria, secundaria y superior, y realiza estudios de investigación, análisis y políticas educativas. ETS, fundada en 1947 como organización sin fines de lucro, desarrolla, imparte y califica más de 50 millones de exámenes anualmente --incluso los exámenes TOEFL® y TOEIC®, los exámenes GRE® y las evaluaciones The Praxis Series®-- en más de 180 países, en más de 9,000 centros de todo el mundo. www.ets.org

FUENTE Educational Testing Service

Related Links

http://www.ets.org



SOURCE Educational Testing Service