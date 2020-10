Los inmigrantes detenidos que trabajaron en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto podrían verse afectados por una demanda colectiva

SEATTLE, 8 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se presentó una demanda colectiva en la corte federal de Riverside, California contra The GEO Group, Inc. ("GEO"). GEO opera el Centro de procesamiento de ICE en Adelanto, California como un subcontratista de la ciudad de Adelanto. El nombre de este caso es Novoa, et al. v. The GEO Group, Inc., No. 5:17-cv-02514. Un juez federal decidió que esta demanda debería ser una acción colectiva a nombre de las siguientes "Clases" y "Subclases":

Clase remunerada de Adelanto: Todos los civiles inmigrantes detenidos que (i) fueron recluidos en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto en cualquier momento posterior al 19 de diciembre de 2014, y (ii) participaron en el Programa de trabajo voluntario1en cualquier momento durante su detención, o (iii) realizaron trabajo sin pago en el Programa de trabajo no remunerado2 en espera de poder participar en el Programa de trabajo voluntario, o (ii) realizaron trabajo sin remuneración conforme a la Política de desinfección de unidades habitacionales de Adelanto.3

Clase de trabajo forzado de Adelanto: Todos los inmigrantes civiles detenidos que fueron recluidos en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto en cualquier momento posterior al 1 de mayo de 2011, con las siguientes subclases: a) Subclase del Programa de trabajo : Todas las personas que participaron en el Programa de trabajo voluntario en cualquier momento durante su detención; y (b) Subclase del Programa de trabajo no remunerado : Todas las personas que participaron en el Programa de trabajo no remunerado en cualquier momento durante su detención.

La parte acusadora en este demanda reclama que GEO mantuvo una práctica de robo salarial, enriquecimiento ilícito y trabajo forzado. GEO niega las acusaciones presentadas en la demanda y alega que ha cumplido plenamente con la ley. La Corte no ha decidido si GEO hizo algo incorrecto. No hay dinero disponible en este momento, y no existe garantía de que lo habrá en el futuro. Sin embargo, los derechos legales de las personas en las Clases/Subclases se ven afectados y tienen que tomar una decisión en este momento.

Las personas afectadas tienen la opción de permanecer en las Clases/Subclases o no, y esto debe decidirse en este momento. Las personas afectadas que permanezcan en las Clases/Subclases estarán obligadas legalmente por todas las órdenes y decisiones de la Corte, y no podrán demandar o seguir con la demanda, a GEO como parte de cualquier otra demanda con las mismas reclamaciones. Para estar en las clases/subclases, las personas afectadas no tienen que hacer nada en este momento. Si elige permanecer incluido en la demanda colectiva, también puede contratar a un abogado de su elección, pero a su propio costo.

Las personas afectadas que deseen ser excluidas de las clases/subclases no recibirán ninguna compensación en dinero ni beneficios de esta demanda, pero conservarán su derecho a demandar a GEO por las reclamaciones presentadas en esta demanda y no estarán obligados por ninguna orden o decisión de la Corte. Si desea solicitar ser excluido, debe enviar una carta a la siguiente dirección, con matasellos anterior al 22 de diciembre de 2020, solicitando ser excluido de Novoa contra The GEO Group, Inc.:

GEO Adelanto Class Action Notice Administrator

c/o JND Legal Administration

P.O. Box 91350

Seattle, WA 98111

La Corte designó a los bufetes jurídicos Burns Charest LLP de Dallas, TX; el bufete de R. Andrew Free de Nashville, TN, y Ahdoot and Wolfson, PC de los Angeles, CA, para representar a las Clases y Subclases.

Para más información, visite www.GEOAdelantoClassAction.com; envíe un correo electrónico a [email protected], o llame al:

Número sin costo en Estados Unidos.: 1-888-383-0320

Número sin costo en México: 1-800-062-4329

____________________

1 Los demandantes denuncian que el "Programa de trabajo voluntario" es el programa que GEO opera en Adelanto donde los detenidos trabajan como cargadores, encargados de limpieza, trabajadores de cocina, trabajadores de lavandería, barberos o cualquier otro trabajo a cambio de USD 1 por día.

2 Los demandantes denuncian que el "Programa de trabajo sin remuneración" se refiere a la práctica de GEO de contratar detenidos para trabajar como cargadores, encargados de limpieza, trabajadores de cocina, trabajadores de lavandería, barberos o cualquier otro trabajo al exterior de sus unidades habitacionales sin recibir ningún tipo de remuneración. Los inmigrantes detenidos generalmente completan una Solicitud detallada de empleo para un puesto en el Programa de trabajo voluntario y deben trabajar por un absurdo periodo de tiempo (meses, en algunos casos) sin ningún tipo de compensación antes de comenzar a recibir USD 1 al día por su trabajo.

3 Los demandantes denuncian que la "Política de desinfección de unidades habitacionales" es un programa que GEO opera en Adelanto en el que los detenidos limpian y desinfectan sus unidades habitacionales, dormitorios, módulos, regaderas y áreas comunes sin algún tipo de remuneración. Si usted fue detenido en Adelanto indudablemente participó en la Política de desinfección de unidades habitacionales.

FUENTE JND Legal Administration

