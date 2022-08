Los inversionistas ya pueden presentar peticiones I-526E para el proyecto The Wave Spa en Nueva Jersey del U.S. Immigration Fund

JUPITER, Florida, 30 de agosto, 2022 /PRNewswire/ -- El U.S. Immigration Fund, LLC ("USIF"), uno de los mayores operadores de centros regionales del programa EB-5 de los Estados Unidos, que cuenta con más de 5.000 inversionistas EB-5 y más de USD 2.900 millones en capital EB-5, se complace en anunciar que obtuvo la notificación de recibo (conocida como el formulario I-956F) por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ("USCIS") para su proyecto más reciente, The Wave Spa. La aprobación del proyecto por parte del USCIS confirma que el USIF presentó correctamente la solicitud para The Wave Spa.

En virtud de la nueva Ley de Reforma e Integridad de 2022, ahora que el USIF obtuvo la notificación de recibo del formulario I-956F, los inversionistas EB-5 individuales pueden presentar de inmediato sus peticiones I-526E para The Wave Spa ante el USCIS con la orientación de su abogado de inmigración.

Beneficios actuales de una inversión EB-5 en el proyecto The Wave Spa:

Este proyecto califica como área de alto desempleo de un solo tramo censal con base en los datos del Censo de los Estados Unidos, que no requiere la agregación de tramos censales, por lo que califica para las reservas del 10 % para áreas de alto desempleo.

los Estados Unidos, que no requiere la agregación de tramos censales, por lo que califica para las reservas del 10 % para áreas de alto desempleo. Hasta el mes de septiembre de 2022 no se aplican listas de espera de visas para los inversionistas de cualquier país que realicen inversiones en áreas de alto desempleo hasta septiembre.

Los inversionistas que están viviendo legalmente en los Estados Unidos pueden presentar su petición de visa I-526E con la solicitud de ajuste de estatus I-485, esta es una oportunidad para que el inversionista obtenga un permiso abierto de trabajo para 2 años en virtud del ajuste de estatus, que de otra manera podría ser de solo 120 días a partir de la presentación de la solicitud.

Acerca del proyecto The Wave Spa

The Wave Spa construirá un nuevo hotel de playa ubicado en la costa atlántica de Nueva Jersey, cerca de zonas importantes como la ciudad de Nueva York y Filadelfia.

El U.S. Immigration Fund- NJ, LLC ("USIF-NJ"), el centro regional EB-5 autorizado, patrocina el proyecto The Wave Spa para posibles inversionistas EB-5. The Wave Spa es un proyecto de un desarrollador inmobiliario altamente reconocido y respetado con décadas de experiencia satisfactoria. El USIF-NJ trabajó con éxito con los promotores de The Wave Spa en un desarrollo inmobiliario anterior en el que una filial del USIF-NJ recaudó y prestó USD 50 millones para uno de sus proyectos inmobiliarios EB-5 previos, y pudo retornar a satisfacción ese capital de inversión antes de lo previsto.

HABLE CON UNO DE NUESTROS EXPERTOS EN EB-5 PARA CONOCER SI CUMPLE LOS REQUISITOS PARA EL PROGRAMA DE VISA EB-5

El USIF ha recaudado con éxito fondos a gran escala y ha sido fundamental para la realización de algunos de los proyectos de inversión EB-5 de mayor renombre mundial. El USIF se convirtió en "el primer" centro regional en ser reconocido por 18 importantes instituciones financieras, incluidas J.P. Morgan, Goldman Sachs y Blackrock.

Dentro del segmento del programa EB-5, el USIF sigue estableciendo estándares de inversión y mejores prácticas, y al ser pionero en el proceso de reimplementación, se ha apartado de los competidores para ayudar a los inversionistas inmigrantes a lograr sus sueños de obtener una residencia de los Estados Unidos.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS: [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1884862/USIF_Logo.jpg

FUENTE U.S. Immigration Fund

SOURCE U.S. Immigration Fund