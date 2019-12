Los jóvenes celebran el 20º aniversario de la reincorporación de Macao a China con himnos por la unión de Macao-Zhuhai

ZHUHAI, China, 20 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- El 20 de diciembre se celebra el 20º aniversario de la reincorporación de Macao a China, y en lugares como el puerto Hengqin de Zhuhai, una ciudad de la vecina provincia de Guangdong, en la zona continental, se celebró un evento de "flash mob" con el tema "Zhuhai y Macao en ciernes, persiguiendo sueños en la gran área de la bahía". Según la Oficina de Información del Gobierno Popular del municipio de Zhuhai, más de 700 jóvenes de Macao y Zhuhai participaron y celebraron con coros y bailes callejeros la reincorporación de Macao y su desarrollo integral.

Zhuhai, junto a Macao, se ha convertido ahora en la puerta de entrada y en la vanguardia de la cooperación entre el continente y Macao. En los últimos años, Macao se ha integrado activamente en el desarrollo general de China y ha promovido un desarrollo económico moderadamente diversificado, al cual, la Nueva Área de Hengqin de Zhuhai, separada de Macao por un río solo 187 metros en su punto más cercano, es ahora considerada como una importante plataforma y soporte.

En febrero de este año, el gobierno chino publicó el Plan de desarrollo del Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, con el objetivo de profundizar continuamente en la cooperación mutuamente beneficiosa y promover el desarrollo coordinado de la economía regional. Lei Wun Kong, un abogado de Macao, ha sido testigo de la intensificación de la cooperación entre estos tres lugares. En julio de 2016, el bufete de abogados de Lei, creó un bufete conjunto en la Nueva Área de Hengqin en asociación con bufetes de abogados del continente y de Hong Kong. Desde entonces, comenzó a viajar entre Zhuhai y Macao.

Lo que hace posible el trabajo de Lei en las dos ciudades es la conectividad de la infraestructura y el práctico y eficiente despacho de aduanas. "Solo tardo media hora desde mi bufete en Macao hasta mi oficina en Hengqin". Lo que es más importante, Guangdong, Hong Kong y Macao han seguido intensificado su cooperación en materia de inversión, comercio, servicios financieros, educación científica y tecnológica y servicios sociales, proporcionando a los bufetes de abogados asociados una mayor cooperación posible en materia de servicios jurídicos.

Hoy en día, desplazarse entre las dos ciudades para trabajar y vivir se ha convertido en una opción para muchos en Macao. Como un importante aporte a la cooperación con Macao, la sede central de Innovalley ha desarrollado 375 proyectos grandes o pequeños desde 2015, de los cuales 199 proceden de Macao, y 23 han obtenido financiación de capital riesgo, por un total de 433 millones de yuanes.

En 2018, Neildo Choi, un joven emprendedor de Macao, junto con su equipo, inició su empresa en Innovalley y lanzó Discover Macao, una plataforma de viajes en línea, que ahora ofrece 1700 productos relacionados con el turismo, que ocupan el 90 % de todos los productos turísticos de Macao. El 62 % de sus usuarios registrados proceden del conglomerado de ciudades del Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao. "Hengqin proporciona una estructura diversificada de recursos humanos, espacio físico y apoyo industrial a las empresas de Macao", afirma Choi.

A medida que más y más residentes de Macao eligen vivir o trabajar en Hengqin, Zhuhai ha elaborado ciertas políticas de facilitación. A partir del 1 de julio de este año, por ejemplo, los residentes de Macao que viven en Zhuhai de forma permanente tienen derecho al seguro médico básico local, que les facilita la educación, el empleo, la actividad empresarial y la vida. "Ahora es más práctico para mi ir al médico, ya que en caso de enfermedad tengo más hospitales entre los que elegir en las dos ciudades", afirmó Wu Liqing, un residente de Macao que obtuvo la Tarjeta de Seguro Médico de Zhuhai a principios de julio.

Justo antes del 20º aniversario de la reincorporación de Macao a China, la Nueva Área de Hengqin también cumplió su décimo aniversario. Desde su creación, Hengqin ha desarrollado seis industrias pilares en asociación con Macao, que incluyen innovación tecnológica, finanzas destacadas, medicina y salud, turismo cultural y exposiciones, comercio y logística, y servicios profesionales, para ayudar a expandir el desarrollo industrial de Macao.

La cooperación cada vez más intensa entre Macao-Zhuhai también ayudará a las empresas internacionales a entrar en el enorme mercado chino, que en realidad es lo que más les interesa, según Yang Chuan, director del Comité de Administración de la Nueva Área de Hengqin. Hengqin cuenta con una ubicación única en el Área de la Gran Bahía, que conecta tanto Hong Kong como Macao, proporcionando un fácil acceso a los intercambios internacionales para empresas extranjeras.

FUENTE The Information Office of the People's Government of Zhuhai Municipality

