Los líderes de Realty ONE Group se reúnen en Nashville para brindar capacitación y establecer contactos, a la vez que recaudan más de USD 30 mil para una organización sin fines de lucro local

LAS VEGAS, 13 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderno y orientada a objetivos específicos y UNA de las franquicias de más rápido crecimiento, reunió a sus propietarios y socios de franquicias en Nashville, Tennessee, la semana pasada para su retiro anual de liderazgo Basecamp destinado a capacitar y estimular a su creciente base de propietarios de franquicias estadounidenses e internacionales.

El evento, de dos días de duración, contó con conferencistas de renombre, la legendaria estrella de la NBA Bill Walton, y el autor y director ejecutivo de StoryBrand, Donald Miller, e incluyó también otras sesiones de capacitación para ayudar a los líderes a desarrollar negocios exitosos donde la prioridad es el profesional inmobiliario. Sin embargo, fiel a su propósito de abrir puertas, lo más destacado del evento fue una recaudación durante la cual los asistentes clasificaron artículos donados como cunas, pañales y juguetes para Isaiah 117 House, una organización sin fines de lucro local. Kuba Jewgieniew, director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group, cerró la jornada con la entrega de un cheque por USD 11.111 al cofundador de la organización, con lo que la contribución total ascendió a más de USD 30.000.

"Los valores de nuestra empresa se exhibieron plenamente en este evento de liderazgo, desde nuestra COOLTURA dinámica y amor por los demás hasta nuestra orientación y capacitación empresarial, hasta nuestra misión de retribuir y generar un impacto en las comunidades locales de todo el mundo", afirmó Jewgieniew.

Más de 300 asistentes participaron activamente en su primer Basecamp en Nashville, y la primera noche celebraron en el restaurante Barlines de Nashville. Luego, durante la segunda noche, el grupo recorrió uno de los dos locales Realty ONE Group Music City de rápido crecimiento, y el retiro finalizó con una recepción privada realizada durante la última noche en el histórico barco General Jackson.

Realty ONE Group planea reunirse de nuevo con sus profesionales inmobiliarios en el Aria Resort en Las Vegas, Nueva York, del 3 al 5 de abril de 2022, para su evento anual ONE Summit.

UNBrokerage cuenta con más de 17.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y el oeste de Canadá, y ya este año anunció que iniciará operaciones en Singapur, España y Costa Rica.

Encontrará más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es una compañía que ha revolucionado la industria al cambiar radicalmente el semblante de las franquicias inmobiliarias mediante su singular modelo de negocio, su divertida "cooltura", su infraestructura tecnológica y el sólido apoyo que brinda a sus profesionales inmobiliarios. La compañía ha evolucionado rápidamente y ya suma más de 17.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 45 estados de los Estados Unidos, Washington, D.C. y Canadá. Realty ONE Group se sitúa dentro del 1 por ciento superior a nivel país según REAL Trends, ha sido reconocida por la revista Entrepreneur como una de las 5 franquicias inmobiliarias más importantes y ha sido incluida en la lista Inc. 500 de las empresas de más rápido crecimiento por siete años consecutivos. Realty ONE Group está creciendo y abriendo puertas no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

FUENTE Realty ONE Group

Related Links

http://www.RealtyONEGroup.com



SOURCE Realty ONE Group