Los líderes latinos se manifiestan: Hace falta la unidad para prevenir las injusticias y la polarización cultural

"Si usted es un líder en la comunidad, es importante enfatizar las relaciones saludables y las conversaciones saludables", dijo Julio Hobaish, pastor asociado de The Potter's House of Fort Worth. "Su liderazgo tiene voz. Puede saber qué tipo de liderazgo tiene por los cuerpos muertos que deja. Si no habla, está dejando atrás a generaciones".

A Hobaish se le unieron los expertos religiosos Rafael Sanchez, pastor de House of Worship Ministries en Nueva Jersey, y Diane Cortes, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Tampa Bay.

"Con las cuestiones del control fronterizo e inmigración prioridades, nosotros [líderes religiosos e iglesias] nos encontramos en una zona gris", dijo Sanchez, quien expresó que muchas iglesias tienen miedo de involucrarse debido a la falta de educación. "A veces las cosas más valiosas que podemos ofrecer son la información y la capacitación".

Material descargable de la Conversación ¡Dios Mío! está disponible aquí . Se ha alentado a los líderes a que se manifiesten y comparten sus recomendaciones para soluciones a problemas vía los medios sociales, utilizando #TPHDiosMio.

Visite PastorsAndLeaders.org para obtener más información sobre los oradores, el talento y el programa del próximo año. Continúe conectado en Facebook , Twitter e Instagram siguiendo @IPLExcel e IPLExcel.

Acerca de The Potter's House

Fundada en 1996, The Potter's House es una iglesia multicultural sin denominación de 30,000 miembros y organización humanitaria dirigida por el Obispo T.D. Jakes, quien ha aparecido dos veces en la portada de la revista Time como el Mejor Pastor de los Estados Unidos. Tiene un alcance humanitario mundial y 48 ministerios activos, tal como su iniciativa Texas Offenders Re-entry (reentrada de ofensores de Texas). Regularmente clasificada entre las iglesias más grandes y más influyentes en los Estados Unidos, The Potter's House tiene cinco localidades: The Potter's House of Dallas, The Potter's House of Fort Worth, The Potter's House of North Dallas, The Potter's House of Denver y The Potter's House at One L.A. Para obtener más informacion, visite ThePottersHouse.org .

