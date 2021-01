Los medios de comunicación y los laboratorios de ideas de Malasia y China discuten la cooperación en ciencia y tecnología para empoderar el futuro

PEKÍN, 18 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Un informe de Science and Technology Daily | IUSTC:

Patrocinado por el Grupo Editorial Internacional de China, la Asociación de Amistad entre Malasia y China y el periódico Science and Technology Daily, y organizado por China Report Press, el 15 de enero de 2021 tuvo lugar el foro "Tecnología para empoderar el futuro: foro de cooperación de medios de comunicación y laboratorios de ideas de China y Malasia" ("Technology Empowering the Future: China-Malaysia Think Tank and Media Cooperation Forum").

Representantes de medios de comunicación, laboratorios de ideas y empresas de ciencia y tecnología de China y Malasia llevaron a cabo profundos debates acerca del tema "Empoderamiento del futuro a través de la tecnología: nuevas perspectivas para la cooperación digital entre los medios de comunicación y los laboratorios de ideas en la era 5G".

Chen Shi, editor en jefe adjunto del Grupo Editorial Internacional de China (CIPG) y presidente de China Report Press, indicó que la "cuarta revolución industrial", representada por la tecnología 5G y otras tecnologías digitales, ha proporcionado un nuevo enfoque para resolver y responder a los problemas y desafíos del desarrollo global. Actualmente, la cooperación en ciencia y tecnología es una tendencia internacional. Frente a las complicadas y cambiantes formas de comunicación internacional, la colaboración digital entre los laboratorios de ideas y los medios de comunicación de China y Malasia cuenta con amplias perspectivas. Ambas partes deberían integrarse activamente en la red mundial de innovación y promover el desarrollo científico y tecnológico mediante una cooperación abierta.

"La tecnología, que es el tema de nuestras deliberaciones de hoy, es otro sector emergente de nuestra cooperación bilateral y esto incluye la cooperación en torno a la tecnología 5G... Nuestros dos países han brindado cooperación, apoyo y asistencia mutua para mitigar los efectos de esta pandemia", afirmó Dato' Abdul Majid Ahmad Khan, presidente de la Asociación de Amistad entre Malasia y China. Expresó que, bajo la influencia de la epidemia, Malasia está acelerando las tecnologías emergentes en la industria y promoviendo su estrategia digital nacional. "Se dice que la transformación digital es como una máquina cuyo combustible son los datos y cuya estructura digital es la red 5G... La tecnología 5G cambiará el panorama de los medios y el entretenimiento en la próxima década". En su opinión, la experiencia de China en la aplicación de nuevas tecnologías avanzadas como video breve, ventas de transmisión en vivo, juegos en línea y otros tipos de tácticas de entretenimiento ha dado excelentes resultados durante la crisis. Estas experiencias también han significado un importante valor de referencia para Malasia. Él esperaba que los medios de comunicación y los laboratorios de ideas de China y Malasia fortalecieran la cooperación digital en la era 5G.

Fang Hanting, vicepresidente de Science and Technology Daily, expresó sus opiniones sobre el foro. Afirmó que es de gran importancia para China y Malasia discutir las perspectivas de la cooperación digital en medios inteligentes en la era 5G. La red 5G es una tecnología trascendental de transmisión de información y conexión que ha afectado el desarrollo de toda la industria de los medios, especialmente la industria de los medios intelectualizados. En la era de los medios intelectualizados, la tecnología 5G acelerará la conexión inteligente basada en datos y los laboratorios de ideas de los medios, fomentará la construcción de la inmersión orientada a escenarios, la centralización total y la construcción ecológica de los medios, proporcionará una poderosa fuerza de apoyo para la innovación y el desarrollo de la industria de los medios, y además mejorará la reconstrucción del "todo como medio" en muchos aspectos. China y Malasia deberían aprovechar la oportunidad y explorar conjuntamente nuevas perspectivas de cooperación entre los medios de comunicación y los laboratorios de ideas.

Durante la discusión del foro, representantes de varios medios y empresas hablaron sobre tres temas: "Aplicación de la tecnología digital en el campo de la comunicación internacional", "Tendencias de desarrollo de los medios en la era 5G" y "Laboratorios de ideas de medios de comunicación que promueven la cooperación técnica entre China y Malasia".

Tras la discusión, se cree que las tecnologías digitales como la red 5G están reconstruyendo la estructura industrial de la ciencia y la tecnología, así como también están dirigiendo los cambios en la industria de los medios. Los medios de comunicación, los laboratorios de ideas y las empresas tecnológicas de China y Malasia deberían aprovechar las oportunidades de cooperación, fortalecer la cooperación y los intercambios, fomentar la construcción de plataformas de información digital y la cooperación de dicha información digital, así como también mejorar la integración de los medios para ampliar su influencia, con el fin de ofrecer una colaboración práctica entre los dos países.

FUENTE Science and Technology Daily | IUSTC

