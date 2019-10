Los mejores libros de ventas: ¡Aprende a vender rápidamente!

El libro "7 PASOS DE LA VENTA RELACIONAL", es más que un libro, es un manual, una guía, un coach de ventas que te enseñara en todo momento a resolver tus dudas sobre los procesos de ventas. Si te has preguntado lo siguiente, eres definitivamente un buen candidato para leer este libro: ¿Te has esforzado por tener grandes resultados en ventas y aún no lo has conseguido?, ¿Aún no sabes en que te estás equivocando?, ¿Crees que sabes cómo hacer una estrategia de ventas, pero no da resultados?, ¿Eres líder, pero no sabes cómo transmitir tus conocimientos al equipo de ventas?