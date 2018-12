Los Modelos Rio y Soul de Kia Elegidos Ganadores como Mejor Compra por Consumer Guide Automotive

"Los dos premios Best Buy 2019 de Kia demuestran la capacidad de Kia para fabricar vehículos de alto valor, que les ofrecen a los compradores de autos niveles de confort y refinamiento que por lo general se encuentran en opciones de más precio", comenta Tom Appel, editor de Consumer Guide®Automotive. "El Kia Soul se gana nuestros galardones como "Best Buy" principalmente por su excelente espacio tanto para pasajeros como para carga, así como su buen precio, y el Kia Rio se gana nuestro premio "Best Buy" por su extraordinario valor y refinamiento por su precio. El Rio es uno de los vehículos de mejor manejo y también uno de los más silenciosos en su clase".