Los nuevos consejeros delegados de la moda: más mujeres al cargo y una amplia experiencia en el sector, según Nextail

MADRID, 3 de febrero 2021 /PRNewswire/ -- Los nuevos consejeros delegados de la moda ahora tienen más habilidades digitales y son más conscientes del medio ambiente, según Nextail , que analizó a más de 100 profesionales recién nombrados.

Nextail, una plataforma SaaS que crea decisiones de merchandising más ágiles, analiza los principales nombramientos de consejeros delegados que se dieron en 2020 en Europa y EEUU.

El informe proporciona una visión de hacia dónde se dirige el sector mientras se enfrenta a diversos obstáculos. Además, señala el creciente número de mujeres que ascienden a este puesto.

"A pesar de las consecuencias del COVID-19, las empresas se estaban planificando para el futuro mientras trataban de lidiar con problemas que experimentaban a corto plazo'', dice el CEO y cofundador de Nextail, Joaquin Villalba . "Los profesionales que se están contratando reflejan las estrategias de éxito dentro del nuevo panorama, apostando por perfiles que harán del sector un lugar mejor y más sostenible".

"Fashion's Newest CEOs at the top of 2021" señala que el proceso de contratación se ralentizó hasta que terminó la primera ronda de confinamientos. Sin embargo, las habilidades para el puesto se mantenían: una amplia experiencia en la moda y en retail, (el 63,7% de los nuevos profesionales tenían experiencia en puestos directivos) e ideas como la transformación digital y la sostenibilidad.

Además, el ascenso de la figura femenina es muy significativa. En comparación con sus predecesores, el número de mujeres CEO ha aumentado un 95.1% en 2020, entre los que se encuentran Helena Helmersson en H&M y Sonia Syngal en Gap.

