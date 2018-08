Los opositores a la medida CA SB 905 realizan un evento de prensa en Los Ángeles - "Servir alcohol hasta las 4 de la mañana no puede traer nada bueno"

SAN RAFAEL, California, 7 de agosto de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- California Alcohol Policy Alliance (CAPA), Alcohol Justice, y el concejal de la Ciudad de Los Ángeles Paul Koretz ofrecieron ayer un evento de prensa en Los Angeles City Hall para oponerse al SB 905 (Wiener) – el proyecto de ley para mantener los bares abiertos hasta las 4am. Con el actor y activista Kurtwood Smith como maestro de ceremonia, los oradores representando a grupos y organizaciones en todo el estado señalaron las amenazas a la salud y seguridad pública de la ciudad y del estado que el proyecto de ley crearía al permitir que el entramado de ciudades, incluyendo Los Ángeles, extendiera las ventas de alcohol hasta las 4am.

"Aunque queremos que los negocios locales prosperen, servir alcohol hasta las 4 de la mañana no puede traer nada bueno. Si esto se aprueba, podemos esperar más lesiones a conductores, más lesiones por conducir ebrio y más muertes relacionadas con el alcohol", dijo el concejal Koretz. "Ningún distrito es una isla y es vergonzoso llamar esto un proyecto de ley de discreción local cuando su impacto se extenderá a otras jurisdicciones vecinas que tendrían que enfrentar el muy costoso proyecto de ley de seguridad pública – el costo de la vida y muerte. Por estas y otras razones, me opongo al SB 905. Porque la seguridad no debería ser objeto de venta".

El mensaje clave en el centro de la protesta fue, de ser aprobado y convertido en ley por el Gobernador Brown, el SB 905 lanzaría un peligroso experimento de cinco años en nueve ciudades que podría exponer a más de un 75% de la población de California a mayor daño relacionado con el alcohol.

"Hoy estamos aquí para hablar con voz fuerte y colectiva, que los residentes de Los Ángeles NO SERÁN ratas de laboratorio en el experimento del proyecto de ley del Senador Scott Wiener para mantener los bares abiertos hasta las 4am", dijo Kurtwood Smith, actor y activista. "Tampoco los residentes de las otras 8 ciudades y "splash zones" en todo el estado que este proyecto de ley amenaza. Solamente un necio valoraría la vida nocturna sobre toda la vida y votaría SI para este proyecto de ley. California no necesita el peligroso experimento de Wiener de cinco años en nueve ciudades".

"Esperamos que el Senador Wiener y los otros legisladores de nuestro estado por fin nos oigan bien, LAS COMUNIDADES DE CALIFORNIA NO QUIEREN QUE SE EXTIENDA LA ÚLTIMA LLAMADA HASTA LAS 4AM", dijo Brenda Villanueva, coordinadora de prevención, Pueblo y Salud, miembro de CAPA. "Toda la ciencia revisada por pares dice que un aumento de dos horas o más en horas de ventas daría lugar a aumentos en el uso excesivo de alcohol y problemas relacionados. La concejal Lorena Gonzalez Fletcher: Por favor, adopte una actitud firme para la salud pública sobre las ganancias privadas y PÓNGALE FIN A ESTE PROYECTO DE LEY".

California actualmente sufre más de 10,500 muertes relacionadas con el alcohol y $34 mil millones en costos anualmente. La Oficina de Seguridad de Tráfico de California (OTS) informó recientemente que conducir bajo la influencia del alcohol (DUI) con muertes es un problema crónico para el estado, y empeora . Entre 2014 y 2016, las muertes por accidentes relacionadas con el alcohol aumentaron un 21%. Esta cifra solamente subirá con dos horas adicionales de consumo de alcohol. Por consiguiente, el único beneficio de vender alcohol entre las 2am y 4am serán las mayores ganancias para los dueños de bares, restaurantes y clubes en las zonas de fiestas que el proyecto de ley creará. Mientras tanto, el público y todos los niveles de gobierno se verán forzados a continuar cubriendo los costos de mitigar los daños que siguen.

"En tan solo un año – 2016 – vimos un repunte de 16.2% en muertes de tráfico con más de 1,000 personas perdiendo sus vidas en colisiones relacionadas con DUI", dijo Lynne Brown, gerente de programas y enlace con fuerzas policiales, Mothers Against Drunk Driving (MADD). "Poner en la calle a las 4 o 5 am a personas incapacitadas para conducir, junto con personas que van al trabajo, personas que comparten un mismo auto, trabajadores de autopistas y familias, sin duda causarán, según datos sobre las áreas que han extendido sus horarios para servir alcohol, más muertes en los caminos de California. Por esta razón, MADD California se opone al SB 905".

Los datos citados con más frecuencia e ignorados o descartados más constantemente por Wiener y sus partidarios provienen de un grupo de trabajo de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos dirigido por Jonathan Fielding, M.D., M.P.H., M.A., M.B.A., profesor distinguido, Escuela de Salud Pública Fielding de la UCLA y Facultad de Medicina Geffen de la UCLA. El grupo de trabajo sobre servicios comunitarios preventivos de los Estados Unidos (U.S. Community Preventive Services Task Force) encontró en un metaanálisis global revisado por pares que cada incremento de 2 horas en los horarios de última llamada resulta en más lesiones por accidentes de tráfico y visitas a las salas de emergencia. (Hahn et al., 2010) El Dr. Fielding dijo, "…No tengo ninguna razón para creer que un aumento en las horas de ventas en cualquier lugar de los Estados Unidos tendría resultados diferentes".

"Se sabe que no hay ningún transporte en el LA Metro y BART a altas horas de la noche y solamente un mínimo de servicio local de bus. Y la investigación muestra que Uber no nos va a salvar. Los servicios de automóviles serán demasiado caros para estos trasnochadores y conducirá a mayor conducción incapacitada", dijo Keith Nakata, copresidente del Mid City West Community Council, Planning and Land Use Committee. "Exigimos que nuestros legisladores estatales y especialmente los concejales de Los Ángeles Bloom, Nazarian, Calderon, Friedman y Carrillo se opongan a este proyecto de ley. No queremos las consecuencias del SB 905, solamente enriquece a la industria del alcohol y solamente daña a nuestras comunidades".

"Veo el impacto que los miles de licencias de alcohol tienen en nuestro condado. Conozco los datos. Puedo decir con certeza que este proyecto de ley no es bueno para el Condado de Los Ángeles, y dudo que tenga nada sino impactos negativos para los otros condados de California", dijo Sarah Blanch, copresidenta de la Los Angeles Drug & Alcohol Policy Alliance (LADAPA). "Salgo mucho en West Hollywood. Conozco a la comunidad. Estas personas están preocupadas. Los residentes que conozco no quieren esto. No quieren más ruido, no quieren más borracheras, no quieren más peleas ni más conductores ebrios. Punto final. No lo quieren. Hacer que el alcohol esté disponible dos horas más solamente costará más en dólares y en dolor por los problemas que causa. No necesitamos esto".

Ante la continua caracterización equivocada del SB 905 por el autor como una medida de "control local", hubo consenso entre los opositores de que no existe eso que se llama control local en la política de alcohol y que el daño de una decisión de la ciudad de cambiar los horarios de la última llamada se extenderá a cada comunidad vecina. El SB 905, como tres otros proyectos de ley que fallaron para mantener los bares abiertos hasta las 4am en los últimos 15 años, diseminará el consumo excesivo de alcohol, la pérdida de vida, lesiones y fastidios por todo el estado.

"Es imperativo saber qué aspecto tiene una comunidad saludable y segura y cómo los bares y restaurantes de moda impactan el desarrollo y su papel para aumentar el valor de terrenos", dijo Dina Cruz, United Coalition Prevention Project East, Social Model Recovery Systems. "El ataque contra una comunidad da lugar a una falta de diversidad en el uso de terrenos, el desplazamiento y, por último, ningún lugar donde vivir. Las comunidades que enfrentan la gentrificación como Skid Row y Boyle Heights bien saben que cuando los bares y restaurantes de moda comienzan a llegar, nosotros somos los próximos que salen. El acceso más largo al alcohol no es lo que necesitan las comunidades para prosperar — necesitan viviendas verdaderamente asequibles, baños y duchas públicos y espacios verdes abiertos", dijo.

Scott Suckow, director ejecutivo de la American Liver Foundation Pacific Coast Division California, recordó a todo el mundo que DUI no son el único problema. "Recientemente se publicó un estudio que muestra que el número de personas de 25 a 34 años que murieron anualmente de enfermedades del hígado relacionadas con el alcohol casi se triplicó entre 1999 y 2016. No se contrae la enfermedad del hígado a una edad tan temprana a menos que se esté bebiendo mucho y frecuentemente. Extender la hora de cierre de los bares a 4:00am significará la muerte en sus años más productivos de más personas jóvenes debido a una enfermedad terrible. California ya sufre más daños relacionados con el alcohol que cualquier otro estado –$37.5 mil millones anualmente". Agregó: "Por favor, no deje que este peligroso experimento de la vida nocturna produzca más daño. Pedimos que se rechace el SB 905".

El proyecto de ley pasa ahora al Comité de Apropiaciones de la Asamblea donde la opinión del Departamento de Finanzas del Gobernador tendrá gran importancia. No hay ningún lenguaje en el SB 905 para financiamiento adicional para un "estudio piloto" verdadero, o para una fuente definitiva de ingresos para que los servicios locales policiales o de emergencia hagan frente a los aumentos previstos en violencia y accidentes de tránsito relacionados con el alcohol después de las 4am.

SB 905: OPOSICIÓN REGISTRADA al 5 de agosto

Asian-American Drug Abuse Project, Inc. (AADAP)



ADAPT San Ramon Valley



Alcohol Justice



Alcohol Policy Panel of San Diego County



Barbary Coast Neighborhood Association



California Alcohol Policy Alliance



California Alliance for Retired Americans



California College and University Police Chiefs Association



California Council for Alcohol Problems



Cambodian Association of America



CASA for Healthy Neighborhoods



Center for Human Development



Center for Open Recovery



Cesar Chavez Commemorative Committee of San Fernando Valley



Coalition for Drug Free Escondido



Coalition to Prevent Alcohol-Related Harms in LA Metro(COPALM)



Coastal Communities Drug-Free Coalition



Community Alliance for Drug Free Youth (CADFY)



Council on Alcoholism and Drug Abuse



County Behavioral Health Directors Association of California



Junta de Supervisores del Condado de Marin



California Friday Night Live Partnership



Day One



Fetal Alcohol Spectrum Disorder Network of Southern CA



Health Officers Association of California



Institute for Public Strategies



Los Angeles Drug and Alcohol Policy Alliance



Los Angeles Police Protective League



Lutheran Office of Public Policy-California



Mission Neighborhood Centers, Inc.



Mothers Against Drunk Driving



Mountain Communities Coalition Against Substance Abuse



National Asian Pacific Families Against Substance Abuse (NAPAFASA)



National Coalition Against Prescription Drug Abuse



National Council on Alcoholism and Drug Dependence



National Council on Alcoholism and Drug Dependence – San Fernando Valley



North Coastal Prevention Coalition



National Liquor Law Enforcement Association



One East Palo Alto



Pacoima Urban Village



PARTS Salinas



Partnership for Positive Pomona



Peace Officers Association of Los Angeles County (POALAC)



Project SAFER Educational Foundation



Pueblo y Salud, Inc.



Reach Out Against Drugs El Segunda



Rethinking Alcohol and other Drugs



San Diegans for Safe Neighborhoods



San Diego Police Chiefs' and Sheriff's Association



San Marcos Prevention Coalition



SF Prevention Coalition



Junta de Supervisores del Condado de Sonoma



Tarzana Treatment Centers



The Wall Las Memorias Project



United Coalition East Prevention Project (UCEPP)



United Neighborhoods for Los Angeles



Wellness & Prevention Center San Clemente



West County Alcohol & Marijuana Prescription Drug Coalition (AMPD)



West Hollywood Project



Westside Impact Coalition



Youth Leadership Institute (YLI)



Miles de cartas del público

Para más información, visite: https://alcoholpolicyalliance.org/ o https://alcoholjustice.org/

Tome acciones aquí: https://alcoholjustice.org/stop-4am para decirle al Comité de Apropiaciones de la Asamblea que FRENE el SB 905.

