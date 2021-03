- Los Países Bajos y el Finnish Innovation Fund Sitra organizarán el Foro Mundial de Economía Circular y Clima online los días 15 y 16 de abril de 2021

LA HAYA, Países Bajos, 25 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Una economía circular reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento y, por lo tanto, debería formar parte integrante del Acuerdo Climático de París. WCEF+Climate es la conferencia online para llamar la atención sobre la importancia de una economía circular para alcanzar los objetivos climáticos.

La cumbre virtual está organizada conjuntamente por el Ministerio de Infraestructuras y Gestión del Agua de los Países Bajos y el Ministerio de Asuntos Exteriores, y el Finnish Innovation Fund Sitra. Los gobiernos, las organizaciones internacionales, las instituciones del conocimiento, el sector privado y los ciudadanos celebrarán debates sobre la transición a una economía circular y reforzarán su compromiso con él. La conferencia se cerrará con una Declaración de Acción que contiene los compromisos de las entidades participantes.

"Es hora de cambiar el juego. Si queremos hacer frente al cambio climático, tenemos que mirar más allá de la eficiencia energética. Para un futuro saludable tenemos que dejar de desperdiciar nuestros recursos finitos, reutilizar nuestros valiosos materiales y convertirlos en nuevos productos. Juntos podemos cerrar el círculo a una economía circular, una necesidad de neutralidad climática para 2050. Es hora de un cambio importante", dijo el Ministro de Medio Ambiente y anfitrión, Stientje van Veldhoven.

Una economía circular implica el uso de materias primas de manera más inteligente y cuidadosa, evitando así los residuos y la contaminación. La circularidad va mucho más allá del reciclaje de residuos. Cambiar toda la cadena como parte de la transición a una economía circular ayudará a lograr una economía sostenible y mejores condiciones de vida. La innovación y la colaboración son fundamentales para esta transición.

"El uso excesivo de los recursos naturales es una fuente importante de emisiones climáticas. La economía circular nos proporciona una herramienta para hacer frente a la crisis climática, para hacer frente a la pérdida de biodiversidad y para reducir nuestro consumo material de una manera económicamente viable", dijo Jyrki Katainen, Presidente del Finnish Innovation Fund Sitra, co-anfitrión del evento.

Los ponentes incluyen entre otros a:

Sigrid Kaag , Ministro de Comercio Exterior de los Países Bajos

, Ministro de Comercio Exterior de los Países Bajos Frans Timmermans , Vicepresidente primero de la Comisión Europea

, Vicepresidente primero de la Comisión Europea Amina J. Mohammed , Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Presidente del UN Sustainable Development Group (UNSDG)

, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Presidente del UN Sustainable Development Group (UNSDG) Frans van Houten , consejero delegado de Royal Philips presidente de la Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE)

www.WCEFplusclimate.com

@wcefplusclimate

