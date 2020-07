Los pasaportes premium pierden su lustre en un mundo luego de la pandemia

Aunque esto no se refleja en la clasificación más reciente, que no considera las prohibiciones de viajar temporales, es esclarecedor tener en cuenta el aspecto actual de la libertad de viajar para los poseedores de pasaportes que en su tiempo gozaron de prestigio. El pasaporte de Estados Unidos por lo general se clasifica entre los 10 primeros, y sus ciudadanos pueden tener acceso a 185 destinos sin necesidad de visa. No obstante, con la prohibición de la Unión Europea actualmente vigente, los estadounidenses tienen aproximadamente el mismo nivel de libertad de viajar que los ciudadanos de Uruguay y de México (que se clasifican en los lugares 28 y 25, respectivamente).