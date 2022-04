LOS PREMIOS THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS ANUNCIA A LOS "CHAMPIONS OF CHANGE" 2022

LONDRES, 25 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- 50 Best anunció hoy a sus Champions of Change 2022, héroes de la restauración que propician cambios positivos en sus comunidades. Lanzado el año pasado para celebrar a los héroes no reconocidos de la industria, en 2022 el galardón se entrega a dos personas y un dúo que están impulsando acciones significativas y están creando los proyectos para mejorar el sector de la hospitalidad.