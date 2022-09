Los principales bancos de envío y aseguradoras marítimas allanan el camino para la evaluación comparativa de emisiones alineada con 1,5 ºC

30 bancos navieros y 16 proveedores y corredores de seguros marítimos anunciaron hoy que los Poseidon Principles agregarán trayectorias adicionales para informar de la alineación climática con un futuro de 1,5 ºC. Este nuevo compromiso alineará los Poseidon Principles con la ambición de la UN y la ciencia climática más reciente disponible

NUEVA YORK, 22 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Los Poseidon Principles se han comprometido a adoptar una trayectoria de reducción de emisiones en línea con los compromisos de emisiones net-zero, tan pronto como dicha trayectoria o trayectorias estén disponibles. Los Poseidon Principles proporcionan un marco para que las instituciones financieras y las aseguradoras marítimas midan e informen públicamente la alineación climática de las carteras de financiación de buques y seguros marítimos con los objetivos globales de acción climática.

Logo

"La urgencia es clara. Debido al papel que desempeña el transporte marítimo en la economía global, debemos acelerar nuestra ambición hacia el objetivo de temperatura de 1,5 °C del Acuerdo de París. Esta nueva ambición permitirá que los Poseidon Principles continúen desempeñando nuestro papel en incentivar y apoyar la descarbonización del envío", explicó Michael Parker, presidente de Global Shipping, Logistics & Offshore, Citi y presidente de los Poseidon Principles para instituciones financieras.

Los Poseidon Principles ya están alineados con la ambición de la International Maritime Organization de reducir las emisiones de GEI del transporte marítimo internacional en al menos un 50% para 2050. Los Poseidon Principles para seguros marítimos también se comparan con una trayectoria de reducción de emisiones en línea con una reducción del 100% para el año 2050.

El nuevo compromiso anunciado hoy significa que, una vez que los miembros de las iniciativas individuales establezcan y adopten una nueva trayectoria basada en fuentes creíbles y bien reconocidas, los firmantes compararán sus carteras con dos trayectorias: una alineada con la reducción del 50% de la IMO por 2050, y uno alineado con cero neto para 2050 y un aumento máximo de temperatura de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales para el año 2100, para cumplir con los objetivos de temperatura del Acuerdo de París. Para que la segunda trayectoria sea coherente con un futuro de 1,5 °C, el alcance se ampliará para incluir todas las especies de gases de efecto invernadero y dar cuenta de las emisiones del pozo al despertar.

"El acceso a datos de emisiones reales a través de los Poseidon Principles crea un impacto tangible en nuestro negocio, así como en la economía real. Establecer trayectorias globales comunes de descarbonización nos ayudará a tomar decisiones comerciales que reflejen la ciencia climática más reciente disponible. Esto es lo correcto para nosotros. que hacer", destacó Patrizia Kern-Ferretti, Head Marine, Swiss Re Corporate Solutions y presidenta de los Poseidon Principles para Seguros Marítimos.

Aprenda más sobre el compromiso en este Ambition Statement .

Acerca de los Poseidon Principles

Los Poseidon Principles for Financial Institutions y los Poseidon Principles for Marine Insurance son marcos para medir y reportar la alineación de las carteras de envío de las instituciones financieras y las carteras de cascos y maquinaria de las aseguradoras marítimas con los objetivos climáticos. Al reconocer el papel de las instituciones financieras y las aseguradoras en la promoción de la administración ambiental responsable a lo largo de la cadena de valor marítimo, los Principios Poseidón les proporcionan herramientas para fomentar la colaboración con los clientes, obtener información para mejorar la toma de decisiones estratégicas y abordar los impactos del cambio climático.

Ambos marcos de los Poseidon Principles se basan en cuatro principios: Evaluación de la alineación climática, Responsabilidad, Cumplimiento y Transparencia, que comparten con la Sea Cargo Charter . Establecidas bajo los auspicios del Global Maritime Forum , las tres iniciativas tienen como objetivo aumentar la transparencia de los impactos ambientales dentro del comercio marítimo mundial, promover cambios en toda la industria y apoyar un futuro mejor para la industria y la sociedad.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1902874/Global_Maritime_Forum_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1902875/Global_Maritime_Forum_Logo.jpg

SOURCE Global Maritime Forum