Los productos de dibujo digital de Huion respaldaron la creación de Step into the River, ganadora del premio a la mejor película animada corta en el Festival Internacional de Cortometrajes de Palm Springs, calificatorio para los premios Óscar

PALM SPRINGS, California, 30 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- El Festival Internacional de Cortometrajes de Palm Springs , el evento de cortometrajes más importante de Norteamérica que es calificatorio para los premios Óscar, BAFTA y Goya, anunció el 28 de junio a los ganadores designados por el jurado para 2021. El corto animado Step into the River (China/Francia), patrocinado por Huion y dirigido por Weijia Ma, ganó el premio al mejor corto animado del festival. Luego de recibir el premio Silver Hugo del Festival Internacional de Cine de Chicago, este es otro premio internacional para Step into the River.