Los residentes del condado de Marin se unen para defender los valores de California

SAN RAFAEL, California, 7 de diciembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ICE Out of Marin y Justicia Para Todos , una coalición enfocada en terminar con las deportaciones de residentes del condado de Marin y restringir la cooperación de la policía local con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), celebró un mitin de la comunidad ante un foro comunitario abarrotado sobre la ley TRUTH Act, presentado por la Junta de Supervisores del condado.

"Reconocemos la humanidad y el valor de cada persona que considera a Marin su hogar", dijo Lisa Bennett, copresidente de ICE Out of Marin. "Las acciones del alguacil Doyle en apoyo al ICE son incompatibles con los valores de Marin, y como nuestro representante electo, exigimos que garantice la libertad y la verdadera seguridad de cada persona en nuestra comunidad".

Más de 25 organizaciones de Marin se unieron a ICE Out of Marin y Justicia Para Todos, una coalición comunitaria de defensores de la justicia para inmigrantes, para solicitar que el alguacil del condado de Marin, Robert Doyle, cese su colaboración con el ICE. El alguacil Doyle ha entregado a 133 personas al ICE desde 2017. Estas personas son llevadas directamente a la custodia del ICE sin haber sido liberadas de las áreas de custodia de la cárcel, lo que ha producido una creciente preocupación en la comunidad por el impacto sobre la seguridad y el bienestar de los residentes de Marin.

En nombre de ICE Out of Marin, Laura Eberly de YWCA San Francisco & Marin, apeló al alguacil Doyle para que pusiera fin de inmediato a las prácticas de publicar la información personal de las personas que se encuentran bajo custodia de la cárcel, y de responder a las solicitudes del ICE para obtener dicha información y, en particular, de proporcionarle al ICE el acceso a la cárcel y de facilitarle la transferencia directa de la custodia de los detenidos. De los 41 miembros de la comunidad que testificaron, todos menos uno le pidió al alguacil Doyle que cesara toda cooperación con el ICE, y muchos compartieron testimonios profundamente personales acerca de los devastadores impactos de la deportación.

A pesar de las objeciones del alguacil Doyle de que los "intercambios" en el área de admisión de la cárcel no constituyen transferencias bajo la ley SB 54, el supervisor Damon Connolly no escatimó en palabras. "No quiero que nuestros funcionarios locales ayuden al gobierno federal a hacer cumplir una política de inmigración disfuncional", dijo en sus declaraciones al concluir. "Me gustaría ver más cambios en la política. El traspaso de una persona al ICE en el área de admisión de la cárcel antes de que la persona sea puesta en libertad tiene el efecto de ser una transferencia en custodia, en mi opinión... ICE debería llevar a cabo sus operaciones fuera de la jurisdicción del alguacil, sin la ayuda de la Oficina del Alguacil".

Los defensores también pidieron a la Junta de Supervisores que adoptara un enfoque más proactivo en la supervisión de la Oficina del Alguacil, basado en su apoyo expresado el año pasado para la ley SB 54, la Ley de Valores de California, que proporciona protecciones de santuario y prohíbe la colaboración de las autoridades policiales con el ICE. Con este fin, ICE Out of Marin pidió a la Junta de Supervisores que:

1) Establezca el objetivo de poner fin a todas las deportaciones de Marin,

2) Establezca la supervisión comunitaria de la Oficina del Alguacil,

3) Presente actualizaciones trimestrales sobre toda cooperación local con el ICE,

4) Incluya la justicia para inmigrantes en el Plan de Equidad del condado.

ICE Out of Marin planea hacer un seguimiento con el alguacil Doyle y la Junta de Supervisores en enero, con el propósito de determinar los próximos pasos para terminar con la facilitación de las deportaciones en Marín por parte de la policía.

Para obtener más información, póngase en contacto con Lisa Bennett, 415 272-4927, o visite el sitio

http://www.iceoutofmarin.org .

Un video de la vista completa está archivado aquí:

http://marin.granicus.com/player/clip/9319?view_id=33

Organizaciones que solicitaron el forocomunitario TRUTH Act:

ICE OUT OF MARIN

Una coalición comunitaria

Lisa Bennett, presidente

Email: lisabpolitics@gmail.com

Teléfono: (415) 272-4927

ABRIENDO CAMINOS: West Marin Latino Leadership

Socorro Romo

Maria Niggle

Codirectoras de programa

(707) 364-3294

sromo@westmarincs.org

CANAL ALLIANCE

Omar Carrera

Director ejecutivo

(415) 306-0423

MULTICULTURAL CENTER OF MARIN

Douglas Mundo

Fundador – Director ejecutivo

(415) 526-2486 x302

dmundo@cwcenter.org

THE MARIN ASIAN ADVOCACY PROJECT

Vinh Lu

Director de proyecto

(415) 847-2747

vluu@marinaap.org

CIYJA – California Immigrant Youth Justice Alliance

Yadira Sánchez

Coordinadora regional del Norte de California

ysanchez@ciyja.org

ILRC – Immigrant Legal Resource Center

Grisel Ruiz

Abogada de planta

415-255-9499, extensión 474

gruiz@ilrc.org

Otras organizaciones que apoyaron el foro:

10,000 Degrees

ACLU Marin County chapter

African Human Rights Commission

Alcohol Justice

Building Bridges San Rafael

Community Congregational Church of Tiburon

Fair Housing Advocates Northern CA

Fairfax People Power

First Presbyterian San Rafael

Indivisible Marin

Indivisible Sausalito

League of Women Voters

Main Street Moms, Point Reyes

Marin County People Power

Marin Interfaith Council

Marin Peace & Justice Coalition

Marin Rapid Response Network

MV-CAN

¡Presente! Affinity Group

San Rafael Building Bridges

Sanctuary Marin

Sleepy Hollow Presbyterian Church

St. Johns, Ross

SURJ Marin

Unitarian Universalist Congregation of Marin

United Marin Rising

West Marin Community Services

West Marin Standing Together Immigration Committee

Youth Leadership Institute

YWCA San Francisco & Marin

Zen Center/Green Gulch

CONTACTO: Lisa Bennett,

ICE Out of Marin y Justicia Para Todos

415 272-4927 -- lisabpolitics@gmail.com



Juan Prieto,

California Immigrant Youth Justice Alliance

510 414-0953 -- jprieto@ciyja.org

FUENTE ICE Out of Marin y Justicia Para Todos

