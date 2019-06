Los sistemas escalables de Supermicro están validados para implementaciones de infraestructuras con NVIDIA EGX

"Supermicro está comprometida a la hora de ayudar a las empresas a modernizar sus centros de datos e infraestructura perimetral, para que sean capaces de analizar los datos a velocidades en tiempo real como parte de sus competencias de base y para disponer de una ventaja competitiva", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Al mejorar nuestros servidores con GPU y plataformas avanzadas optimizadas para IA sobre tecnologías de computación periférica gracias a la plataforma NVIDIA EGX y preparadas para NGC, se abre una amplia selección de soluciones optimizadas y eficientes para la computación periférica inteligente y para una integración sin fisuras desde la periferia a la nube".

"Los retos que conlleva la implementación de IA en tiempo real en tecnologías de computación periférica resultan abrumadores", dijo Joung-Youl Seo, consejero delegado de DS&G de Corea del Sur. "Estas nuevas soluciones escalables de Supermicro con la plataforma NVIDIA EGX simplifican los procesos de implementación y proporcionan una aceleración del rendimiento excepcional para los centros de datos perimetrales o para la red perimetral".

"Hay miles de millones de sensores del Internet de las Cosas implementados en empresas de todos los sectores. El simple número y volumen de información que son capaces de recabar está generando un aumento exponencial de los datos sin procesar y que será necesario procesar en la periferia", apuntó Justin Boitano, director sénior de Soluciones para Empresas y de Computación Periférica de NVIDIA. "La plataforma NVIDIA EGX proporciona un rendimiento escalable para proporcionar AI sobre tecnologías de computación periférica, ya sea en centros de datos o en la nube".

Para los microcentros de datos perimetrales, y al ser un sistema de plataforma perimetral NVIDIA EGX validado, el SuperServer 2029GP-TR en 2U de Supermicro está preparado para NGC, lo que supone una validación para los sistemas con una capacidad plausible para poder ejecutar exigentes cargas de trabajo de IA. El sistema SYS-2029GP-TR emplea GPU NVIDIA T4 y es compatibles con hasta seis GPU T4 para otras aplicaciones de centros de datos. Asimismo, el SYS-1029U-TR4, el sistema en 1U de Supermicro con dos GPU T4, está en fase de validación actual para estar preparado para NGC. Para disponer de sistemas optimizados en todos los aspectos para la red perimetral, Supermicro ofrece un abanico de sistemas que se pueden configurar con GPU T4, como el 1019D-FHN13TP, el 5019D-FN8TP y el E403-9D-16C-FN13TP. Estos sistemas están actualmente en proceso de validación para NGC.

La amplia gama de SuperServers con NVIDIA EGX y validados para NGC coloca a Supermicro en la mejor posición posible para aprovechar la inferencia y el aprendizaje automático allí donde son necesarios, dando cabida a aplicaciones en evolución capaces de hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Además de las emergentes implementaciones de IA y de computación periférica, estas nuevas soluciones basadas en servidores de Supermicro proporcionan un valor excepcional a un amplio espectro de sectores, entre los que se incluyen el de la fabricación, minorista, petróleo y gas, sanidad y las ciudades inteligentes.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro®, la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

