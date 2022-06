Los sistemas modulares SmallRig Matte Box ayudan a aumentar la productividad

A partir de la campana de sombreado básica, se pueden añadir banderas superiores y laterales para controlar los reflejos, los destellos o la luz no deseada. ¿Necesita controlar la luminosidad? Añada un filtro ND cuadrado/rectangular con los marcos de filtro de 4x4"/4x5,65", un filtro redondo con el soporte de abrazadera o un filtro ND variable con el marco de filtro VND. ¿Desea controlar los reflejos o realzar el azul del cielo? Coloque el CPL magnético y estará listo para funcionar.

Se fija en segundos

El diseño evolutivo hace que el montaje y el desmontaje sean rápidos, fáciles y seguros. El marco del filtro en forma de U y la campana de sombreado ofrecen asistencia de alineación magnética para acoplar rápidamente los distintos componentes y construir un sistema de caja mate completo. El sistema de bloqueo es tan fácil como empujar para bloquear o tirar para abrir.

Sistema de marco de filtro de liberación rápida

El sistema de bloqueo de liberación rápida patentado por SmallRig garantiza una rápida fijación y retirada del filtro. El VND Filter Kit tiene un CPL magnético, y la montura adopta un módulo de engranaje estándar M0.8 que hace girar suavemente el filtro. El kit de filtros VND es compatible con el sistema de filtros VND de 95 mm.

Los filtros HD profesionales de SmallRig utilizan cristal óptico alemán Schott (B270) con 18 capas de revestimiento en cada lado para una máxima transmisión de la luz y una reproducción precisa del color, al tiempo que reducen los destellos y los reflejos.

Sin viñeteado con los objetivos de ángulo ultra ancho

La montura de filtro SmallRig 4x5,65" es compatible con la mayoría de los objetivos de ≥14mm, y el kit de filtro SmallRig VND puede utilizarse con la mayoría de los objetivos de ≥16mm.

Acerca de SmallRig

Fundada en 2013, SmallRig diseña y construye soluciones completas de accesorios para creaciones de contenido con cámaras, cardanes y teléfonos móviles. Nuestros accesorios se utilizan ampliamente en la transmisión en vivo, Vlogging, producciones de vídeo profesional, y otros campos apoyados por más de dos millones de creadores en todo el mundo. SmallRig fue pionera en el modo de co-diseño de usuario (UCD) y en el programa DreamRig con el objetivo final de co-diseñar con creadores globales y hacer que sus grandes sueños sean alcanzables.

