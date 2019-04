Los trabajadores de la industria del crisotilo celebran el Chrysotile Asbestos Protection Day

La alianza "Chrysotile" cree que el uso controlado del crisotilo es indispensable. Los estudios llevados a cabo por medio de organizaciones de investigación independientes, institutos (Analysis of Link Between Working Conditions and Health of Workers Employed in Extraction and Refinement of Chrysotile, Russia, Izmerov Research Institute of Occupational Health under the Russian Academy of Sciences, 2000) y grupos de investigadores independientes indican que cuando se utiliza en condiciones controladas, el crisotilo es seguro para los trabajadores empleados dentro de las instalaciones de producción de asbestos y para los consumidores finales.