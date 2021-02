Los usuarios de AppGallery son los primeros en jugar Night of Full Moon en español a nivel mundial

Night of Full Moon es un juego de construcción de mazos basado en la historia de Caperucita Roja. Los usuarios jugarán en el personaje de Caperucita y lucharán contra los aterradores monstruos del Bosque Negro con sus mazos construidos a la medida para salvar a su amada abuelita. Al combinar la mecánica roguelike con un juego estratégico bien diseñado y basado en un sistema de turnos, Night of Full Moon ofrece no solo un sofisticado diseño de juego, sino también la construcción del mundo.