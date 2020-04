Los viajeros aún pueden explorar Estados Unidos con los nuevos estrenos de GoUSA TV para esta primavera

WASHINGTON, 15 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Cada semana, GoUSA TV estrena programación para ayudar a los exploradores a continuar el viaje de sus sueños desde casa. La principal plataforma de streaming para viajes, GoUSA TV, está disponible de manera gratuita y sin necesidad de suscripción o inicio de sesión. El nuevo contenido para esta primavera incluye tres programas originales: Trails and Trailblazers, California Pop y Lucky in Love, así como una selección autorizada de videos de Atlas Obscura y una colección curada del aclamado programa de Anthony Bourdain No Reservations.

"Nuestro interés en compartir historias únicas de todo Estados Unidos tiene como objetivo inspirar los corazones de los viajeros del mundo. Ahora, en un momento en que debemos canalizar nuestra pasión por la exploración hacia formas nuevas y creativas, estas series brindan a los espectadores la oportunidad de conocer diversos puntos de vista, escuchar historias innovadoras y atractivas, y agregar nuevos destinos a su lista", afirmó Tom Garzilli, Director de Marketing de Brand USA.

Los usuarios pueden disfrutar de los siguientes programas:

Atlas Obscura

La selección autorizada de videos de Atlas Obscura lleva a los espectadores a los lugares más inusuales de Estados Unidos. Esta serie de formato corto contará con 15 nuevos destinos únicos, incluyendo el majestuoso Cráter de Koko, en Oahu, Hawái, la cultura del surf de la marea boreal de Alaska y un pueblo fantasma en la ciudad de Virginia, Nevada.

California Pop

Esta serie original de cinco episodios lleva a los espectadores en un viaje por carretera a través de California para experimentar los peculiares pasajes desconocidos de la cultura pop de este estado. El programa combina técnicas visuales innovadoras con una rica narrativa. Los espectadores siguen a Anthony y Shikira, dos mejores amigos, aventureros y amantes de la diversión.

Lucky in Love

Este programa sigue a un trío de parejas de todo el mundo en un juego de azar. A través de un volado, uno de ellos seleccionará las actividades del día mientras exploran un destino desconocido. La pareja se verá fuera de su zona de confort a medida que experimentan algo completamente nuevo. La serie está filmada en Fort Worth, Texas; Washington, D.C. y Nueva Orleans, Louisiana.

Trails and Trailblazers

Nace a partir del tercer documental de Brand USA, Into America's Wild. El programa sigue a la joven piloto y aventurera, Ariel Tweto, mientras descubre lugares inesperados de Estados Unidos. Los espectadores disfrutarán de territorios inexplorados y la vida silvestre de Alaska, surfearán de manera virtual a lo largo del pintoresco Río Columbia, en Oregón y verán cómo es montar a un bisonte en la Isla Antílope en Utah, entre otros destinos.

No Reservations

El fallecido Anthony Bourdain explora lugares culinarios familiares y puestos de comida poco conocidos en su búsqueda global de la mejor experiencia gastronómica en No Reservations, que ahora está disponible en streaming. El recorrido incluye paradas como Nueva Orleans, así como restaurantes imperdibles de Nueva York y Hudson Valley, en Nueva York; Washington, D.C.; Maine; San Francisco, California y el medio oeste.

GoUSA TV está disponible en streaming en YouTube, Roku, Amazon Fire y Apple TV, o a través de la App Store y Google Play en cualquier smartphone.

FUENTE GoUSA TV

SOURCE GoUSA TV