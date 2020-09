LOTTE Hotel durchquert die USA mit der Eröffnung des 'LOTTE Hotel Seattle' - und feiert 10 Jahre globale Expansion

Das LOTTE-Hotel, dessen weltweite Expansion zum 10. Mal in diesem Jahr seit der Eröffnung des LOTTE-Hotels Moskau im September 2010 stattfindet, betreibt nun 12 internationale Hotelketten in sieben Ländern, darunter die Vereinigten Staaten, Vietnam und Russland. Dies ist Zeugnis einer sehr energischen globalen Expansion; die Firma eröffnete im vergangenen Jahrzehnt mindestens jeweils ein Hotel pro Jahr.

Das LOTTE Hotel erwarb gemeinsam mit Hana Financial Investment im Dezember letzten Jahres das LOTTE Hotel Seattle, wobei LOTTE nun das Haus betreibt. Das LOTTE Hotel Seattle ist nach dem LOTTE City Hotel Tashkent Palace, dem LOTTE Hotel Yangon und dem LOTTE Hotel Samara das 4. Hotel auf globaler Ebene, mit deren Betrieb LOTTE betraut wurde.

Das LOTTE Hotel Seattle verfügt über insgesamt 189 Zimmer (einschließlich 33 Suiten) im ersten bis 16. Stock seines 44-stöckigen Gebäudes und kann auf Erfahrungen und Kenntnisse zurückgreifen, die es sich durch den Betrieb von Hotels auf der ganzen Welt angeeignet hat. Die Gästezimmer präsentieren kreatives und modernes Design, das von der Naturlandschaft Seattles inspiriert ist, und bieten eine lebensfrohe und helle Atmosphäre. Ebenso können die Gäste durch das Wandfenster sich sowohl vom Ozean als auch vom dynamischen Stadtbild von Seattle beeindrucken lassen.

12 Konferenz- und Bankettsäle sind besondere Räume, in denen Vergangenheit und Gegenwart nebeneinander bestehen und die über eine moderne Ausrüstung und Ausstattung verfügen. Der „Sanctuary Grand Ballroom" für große internationale Konferenzen und Staatsveranstaltungen wurde durch die Renovierung des dreistöckigen Sanctuary , der America's first United Methodist Church mit einer 100-jährigen Geschichte, als eleganter, mit antikem, schönem Buntglasinterieur und Tausenden von Orgelpfeifen ausgestatteter Raum wiedergeboren.

Ein besonderes Merkmal des Hauses und eine der Stärken der LOTTE-Hotels im Allgemeinen ist es, koreanischen Dienstgeist mit der urbanen Sensibilität von Seattle nahtlos zu kombinieren. Den Gästen stehen ein mobiler Check-in bei einem Begrüßungsgetränk, der Duftservice, bei dem den Gästen, die abends ausgehen, Parfümsprays angeboten werden, ein Parkservice und sogar ein Reinigungsservice für die Innenreinigung der Gästefahrzeuge zur Verfügung. Einige dieser sorgfältigen, engagierten Dienstleistungen sind nur im LOTTE Hotel Seattle verfügbar.

Im "Charlotte Restaurant & Lounge", das sich im 16. Stock befindet, können die Besucher viele Menüs der gegenwärtigen Kochkunst genießen auf die Innenstadt von Seattle und auf das Meer hinaussehen.

Das Spa des LOTTE Hotels in Seattle, das einen komfortablen und gemütlichen Aufenthalt bietet, beherbergt die erstklassige Spa-Marke "Biologique Recherch", die in den Häusern der Four Seasons, Peninsula und Mandarin Oriental ebenso vorhanden ist.

Das LOTTE Hotel Seattle befindet sich an der Fifth Avenue im Herzen der Innenstadt und ganz in der Nähe der Niederlassungen globaler Unternehmen wie Microsoft, Amazon, Starbucks, Apple und Disney. Es gibt auch wichtige Touristenattraktionen wie Space Needle, Waterfront und das Seattle Art Museum in nur 10 Gehminuten Entfernung - somit in Fußgängernähe für Geschäftsleute und Touristen.

David H.S. Kim, CEO des LOTTE -Hotels, sagte: „Ich habe ein außergewöhnliches Gefühl, das LOTTE Hotel Seattle zu eröffnen, das es uns ermöglicht, am 10. Jahrestag unserer internationalen Expansion durch die USA zu reisen. Wir werden das Ansehen der koreanischen Hotelmarke optimieren, indem wir mit dem Selbstvertrauen einer repräsentativen Hotelmarke Koreas auftreten und indem wir Dienstleistungen im koreanischen Stil anbieten, die jeden Gast beeindrucken."

LOTTE Hotel betreibt heute weltweit insgesamt 32 Hotels und Resorts (12 internationale und 20 in Korea), darunter drei Hotelketten in den USA (LOTTE New York Palace, LOTTE Hotel Seattle und LOTTE Hotel Guam).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1276221/LOTTE_Hotel_Seattle_Presidential_Suite.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1276222/2.jpg

SOURCE LOTTE Hotel