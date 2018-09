Lottoland conquista título do Guinness World Records™: Pagamento de €90 milhões do EuroJackpot garante recorde mundial para Lottoland

LONDRES, 27 de setembro de 2018 /PRNewswire/ --

Guinness World Records confirma que Lottoland conquistou o título de Guinness World Records pelo pagamento de maior aposta online

Lottoland CEO Nigel Birrell and Sofia Greenacre, adjudicator for Guinness World Records.

Em 1 de junho, uma sortuda ganhadora da Alemanha levou o maior prêmio do EuroJackpot, de €90 milhões (£79m) na Lottoland - agora, o Guinness World Records confirmou que o prêmio é a maior pagamento por uma aposta online na história. O certificado do Guinness World Records foi entregue oficialmente à Lottoland ontem.

A empresa garantiu o título de "Maior pagamento de aposta online" depois que Christina, uma faxineira de 36 anos de Berlim, fez uma aposta na loteria Eurojackpot através do seu celular em http://www.lottoland.com. Sua mãe escolheu os cinco números da sorte (14, 19, 21, 30, 32) e os dois números Euro (4 e 7) que combinaram e levaram a esta vitória recorde.

Nigel Birrell, CEO da Lottoland, disse: "Estamos absolutamente encantados por conquistar um Guinness World Record. É uma honra muito grande entrarmos neste hall da fama. Este título é uma confirmação do nosso modelo de negócios, prova que somos capazes até de quebrar recordes mundiais graças ao nosso sofisticado modelo de seguro".

"Na Lottoland, estamos no negócio de realizar sonhos. Portanto, estamos sempre entusiasmados ao mudar completamente a vida de um dos nossos jogadores. Estamos orgulhosos de pagar até as maiores vitórias em tempo recorde e estamos mais do que felizes em ajudar Christina e sua mãe a realizarem seus sonhos".

A juíza oficial do Guinness World Records, Sofia Greenacre, disse: "Tenho o prazer de confirmar que a Lottoland conseguiu, de fato, estabelecer um novo título no Guinness World Records para o maior pagamento de apostas online, que agora chega a incríveis €90.000.000. Meus parabéns para todos aqueles que participaram, vocês são oficialmente incríveis."

Lançada em 2013, a Lottoland criou mais de 350 postos de trabalho, tem mais de oito milhões de clientes e está ativa em quatro continentes. O principal objetivo da empresa é oferecer aos seus clientes uma ampla variedade de jogos com prêmios altos - na Lottoland, é possível apostar em mais de 30 loterias do mundo todo ou em jogos com prêmios sorteados de hora em hora. Até o momento, os jogadores da Lottoland ganharam mais de €1 bilhão através do site.

O Guinness World Records é a maior autoridade global em quebra de recordes, aprovando 6.000 recordes anualmente e reivindicando mais de 52.000 recordes em seu banco de dados mundial até o momento.

Sobre a Lottoland

A Lottoland cresceu rapidamente e se tornou líder mundial em loteria online. Inovação, aliada à liberdade de oferecer aos jogadores uma vasta gama de apostas em loteria e jogos com prêmios instantâneos foi fundamental para o sucesso da empresa. A Lottoland pagou 90 milhões de euros para uma ganhadora sortuda na Alemanha - essa vitória é o maior prêmio pago para qualquer jogo online e o maior pagamento da Lottoland até o momento. A Lottoland também oferece aos seus clientes a oportunidade de ganhar o maior prêmio do mundo com uma raspadinha de €10 milhões e o maior prêmio do mundo em um jogo instantâneo com o "Bingo Jackpot" de €30 milhões.

A empresa com sede em Gibraltar funciona em 13 mercados, tem mais de 350 funcionários e mais de 8 milhões de clientes no mundo todo. A Lottoland é licenciada e regulada pelo Governo de Gibraltar, pela Comissão de Jogos do Reino Unido, pelo Escritório Nacional de Licenciamento da República da Irlanda, pela Agenzia delle Dogane e dei Monopoli na Itália e pela Agência de Corrida do Território do Norte na Austrália.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/750902/Lottoland_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/750900/Lottoland.jpg

FONTE Lottoland

