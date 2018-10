Lottoland : le plus gros jackpot au monde de l'histoire - L'engouement pour le Megamillions va de plus belle alors que le jackpot américain reprend sa course

LONDRES, October 21, 2018 /PRNewswire/ --

Pariez avec Lottoland pour avoir la possibilité de gagner 1,6 milliard de dollars

D'après certaines informations[1], les files d'attente auraient atteint des proportions gigantesques aux États-Unis alors que le jackpot MegaMillions atteint le chiffre record de 1,6 milliard de dollars US (1,4 milliard d'euros ou 1,2 milliard de livres sterling) - mais Lottoland offre aux clients la possibilité de gagner un morceau de ce jackpot depuis le confort de leur foyer.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/750902/Lottoland_Logo.jpg )

Aujourd'hui, le monde se réveille avec le plus gros jackpot MegaMillions de tous les temps et le plus gros jackpot du monde de l'histoire - mais si les personnes qui ne sont pas aux États-Unis veulent participer à la loterie américaine, elles pourraient se voir dans l'obligation de prendre un vol transatlantique et de faire une longue queue devant les kiosques à journaux américains. Les clients de Lottoland peuvent toutefois participer depuis chez eux ou sur leur smartphone via l'application. Les clients se voient aussi offrir la possibilité de parier sur le résultat de la loterie américaine et d'empocher au moins 1,6 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros ou 1,2 milliard de livres sterling)[2].

Personne n'ayant parié sur les six numéros gagnants de cette loterie depuis le 24 juillet dernier, le jackpot de la loterie américaine a continué d'augmenter et atteint aujourd'hui le chiffre record de 1,6 milliard de dollars US (1,4 milliard d'euros ou 1,2 milliard de livres sterling)[3].

Lottoland a dressé une courte liste de cinq choses étonnantes que les clients peuvent acheter pour la somme d'un milliard de dollars - juste au cas où ils gagneraient et auraient besoin d'inspiration.

La Maison-Blanch e - Prenez le contrôle de la Maison-Blanche et donnez du fil à retordre à Donald Trump . D'après certaines informations, la propriété présidentielle vaudrait la modique somme de 397,9 millions de dollars. [4]

- Prenez le contrôle de la Maison-Blanche et donnez du fil à retordre à . D'après certaines informations, la propriété présidentielle vaudrait la modique somme de 397,9 millions de dollars. Un manuscrit du XVI e siècle - Le Codex Leicester , le manuscrit de Léonard de Vinci du XVI e siècle - un simple claquement de doigt à 30,8 millions de dollars. [5]

- Le , le manuscrit de Léonard de Vinci du XVI siècle - un simple claquement de doigt à 30,8 millions de dollars. Une île - Eagle Island offre cinq acres de paysages fertiles sur le lac Vermilion. Eagle Island n'est qu'à cinq minutes en bateau de la terre ferme et est une véritable bonne affaire. [6]

- Eagle Island offre cinq acres de paysages fertiles sur le lac Vermilion. Eagle Island n'est qu'à cinq minutes en bateau de la terre ferme et est une véritable bonne affaire. Du papier toilette fantaisie [7] - Décrit comme « un voyage vers un autre niveau de sophistication », le rouleau de papier de 22 carats a de quoi impressionner les visiteurs, n'est-ce pas ? Et pour 1,2 million de dollars le rouleau, c'est une aubaine.

- Décrit comme « un voyage vers un autre niveau de sophistication », le rouleau de papier de 22 carats a de quoi impressionner les visiteurs, n'est-ce pas ? Et pour 1,2 million de dollars le rouleau, c'est une aubaine. Robby le Robot de Planè t e interdite 8] - Robby le Robot a également joué dans La Quatrième dimension et La Famille Addams . Il est devenu l'accessoire de cinéma le plus cher jamais vendu pour 5,375 millions de dollars. Donnez donc un nouveau foyer à Robbie !

- Robby le Robot a également joué dans et . Il est devenu l'accessoire de cinéma le plus cher jamais vendu pour 5,375 millions de dollars. Donnez donc un nouveau foyer à Robbie ! Vous avez smashé le jackpot ? Offrez-vous une équipe de la NBA[9] - Selon Forbes .com, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans peuvent être achetés pour un milliard de dollars.

Nigel Birrell, PDG de Lottoland, a déclaré : « Les rapports montrent que les gens aux États-Unis font de longues files d'attente pour obtenir un billet pour le prochain tirage, mais ceux qui n'ont pas envie de faire la queue peuvent tranquillement participer depuis chez eux avec Lottoland ! Ce qui est tout aussi bien puisque nos recherches montrent[10] que nous sommes souvent trop polis pour notre propre bien quand il s'agit de faire la queue. 67 % d'entre nous laisseraient passer quelqu'un ayant moins d'articles devant nous à la caisse et 42 % d'entre nous ne diraient rien si quelqu'un resquillait - alors imaginez que cette personne ait le ticket gagnant…

« Nous n'avons pas vu un jackpot comme celui-ci depuis janvier 2016, lorsque la loterie américaine PowerBall a atteint un record mondial de 1,586 milliard de dollars. À l'époque, Lottoland a connu une augmentation de 9 000 % du nombre de visiteurs sur le site à mesure que des gens du monde entier s'y sont intéressés. Nous avons déjà vu une augmentation de 400 % du nombre de personnes qui parient sur le résultat de MegaMillions cette semaine. »

Au mois de juin dernier, Lottoland a établi le record du monde Guinness du plus gros paiement de paris en ligne pour la somme de 90 millions d'euros. Les joueurs de Lottoland désireux d'empocher l'un des plus gros lots au monde peuvent le faire via le leader mondial des opérateurs de paris en ligne sur http://www.lottoland.com.

À propos de Lottoland

Lottoland s'est rapidement développée pour devenir un leader mondial de la loterie en ligne. L'innovation, alliée à la liberté d'offrir aux joueurs une expérience de loterie unique et améliorée, joue un rôle central dans le succès de l'entreprise. En juin 2018, Lottoland a versé 90 millions d'euros à un heureux gagnant en Allemagne et ce gain a été confirmé par le Livre Guinness des records comme étant le plus gros paiement de paris en ligne. C'est aussi le plus gros paiement pour Lottoland à ce jour.

Basée à Gibraltar, l'entreprise est active sur 13 marchés, elle emploie plus de 350 personnes et compte plus de 8 millions de clients dans le monde entier. Lottoland est agréée et règlementée par le gouvernement de Gibraltar, la Gambling Commission du Royaume-Uni, le National Excise License Office de la République d'Irlande, la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli en Italie et la Northern Territory's Racing Commission en Australie.