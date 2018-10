Lottoland: MegaMillions mania o jackpot dos EUA rola novamente

LONDRES, 20 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- As filas atingiram proporções épicas nos Estados Unidos enquanto o jackpot MegaMillions atinge um recorde de R$ 6 BILHÕES, mas a Lottoland oferece aos clientes a chance de ganhar uma fatia do prêmio acumulado no conforto de sua própria casa.

Hoje, o mundo está acordando para o maior jackpot já oferecido pelo MegaMillions e o maior jackpot de todos os tempos mas se aqueles que estão fora dos EUA quiserem participar desta Loteria, isso poderia envolver um voo entre o Atlântico e uma longa fila de espera do lado de fora das lotéricas norte americanas, no entanto, os clientes Lottoland podem participar do conforto de sua própria casa ou usando seu smartphone através do aplicativo. Além de oferecer aos clientes a chance de apostar no resultado da loteria americana é a possibilidade de embolsar R$ 6 Bilhões.

Com ninguém acertando todos os seis números nesta loteria desde 24 de julho deste ano, o jackpot da loteria dos EUA continua acumulando e hoje atinge o recorde de R$ 6 Bilhões.

Lottoland compilou uma pequena lista de cinco coisas incríveis que você pode comprar por um bilhão de dólares caso você ganhe e precise de inspiração.

A Casa Branca - Conquistar a Casa Branca e colocar Trump para correr com seu dinheiro. A propriedade presidencial vale aproximadamente US $ 397,9 milhões, mas pode ser sua se você ganhar o Jackpot MegaMillions.

- Conquistar a Casa Branca e colocar Trump para correr com seu dinheiro. A propriedade presidencial vale aproximadamente US milhões, mas pode ser sua se você ganhar o Jackpot MegaMillions. Um manuscrito do século XVI - Compre o Codex Leicester, o manuscrito de Leonardo da Vinci do século 16 - um simples estalo de US $ 30,8 milhões 1

- Compre o Codex Leicester, o manuscrito de do século 16 - um simples estalo de US milhões Uma ilha - Se você acumulou US $ 1 bilhão, provavelmente precisaria de um lugar tranquilo para relaxar e, por que não se tratar de uma ilha por apenas US $ 150 milhões? Eagle Island oferece cinco hectares de paisagem viva no Lago Vermilion. Eagle Island é apenas um passeio de barco de cinco minutos do continente e uma excelente barganha!l. 2

- Se você acumulou US bilhão, provavelmente precisaria de um lugar tranquilo para relaxar e, por que não se tratar de uma ilha por apenas US milhões? Eagle Island oferece cinco hectares de paisagem viva no Lago Vermilion. Eagle Island é apenas um passeio de barco de cinco minutos do continente e uma excelente barganha!l. Alguns papéis higiênicos extravagantes - 6 Descritos como "levando você a outro nível de sofisticação", o rolo de papel de 22 quilates impressionaria qualquer um dos seus visitantes, certo? E por US $ 1,2 milhão por rolo, essa é uma barganha.

- 6 Descritos como "levando você a outro nível de sofisticação", o rolo de papel de 22 quilates impressionaria qualquer um dos seus visitantes, certo? E por US milhão por rolo, essa é uma barganha. Robby o Robô de Planeta Perdido 7 - Robby o Robô também apareceu em The Twilight Zone (Além da Imaginação) e Família Addams. Ele se tornou o filme mais caro já vendido por US $ 5.375 milhões. Vá em frente, dê uma nova casa a Robby!

- Robby o Robô também apareceu em The Twilight Zone (Além da Imaginação) e Família Addams. Ele se tornou o filme mais caro já vendido por US milhões. Vá em frente, dê uma nova casa a Robby! Enterrada ou Jackpot? Compre uma equipe da NBA! - De acordo com a Forbes.com, se você tiver um bilhão de dólares, você poderia comprar os New Orleans Pelicans!

Nigel Birrell, CEO da Lottoland, disse: "Os relatórios mostram que as pessoas nos EUA estão se juntando a longas filas para obter um bilhete para o próximo sorteio, mas aqueles que não gostam de entrar na fila podem participar do conforto de sua própria casa com a Lottoland!

"Não vemos um jackpot como este desde janeiro de 2016, quando o PowerBall dos EUA bateu um recorde mundial de US $ 1,586 milhão. Na época, a Lottoland experimentou um aumento de 9000% dos visitantes no site à medida que as pessoas se envolviam em todo o mundo. Já notamos um salto de 400% de pessoas apostando no resultado do MegaMillions esta semana. "

Em junho deste ano, Lottoland estabeleceu o Recorde Mundial do Guinness para o maior pagamento de apostas online a € 90 milhões de euros. Os jogadores da Lottoland que querem ganhar um dos maiores prêmios do mundo podem fazê-lo através de nosso site líder mundial acessando www.lottoland.com/br

Sobre a Lottoland:

A Lottoland cresceu rapidamente para se tornar a líder mundial em loteria online. A inovação, aliada à liberdade de oferecer aos jogadores uma experiência de loteria única e aprimorada, foi fundamental para o sucesso da empresa. Em junho de 2018, a Lottoland pagou € 90 milhões de euros para um sortudo ganhador na Alemanha e essa vitória foi confirmada pelo Guinness World Records como o maior pagamento de apostas online. Este é também o maior pagamento para a Lottoland até hoje.

O negócio é baseado em Gibraltar e ativo em 13 mercados, tem mais de 350 funcionários e mais de 8 milhões de clientes em todo o mundo. A Lottoland é licenciada e regulada pelo Governo de Gibraltar, pela Comissão de Jogos do Reino Unido, pelo Escritório Nacional de Licenças Especializadas da República da Irlanda, pela Agência de Corrida do Território do Norte na Austrália e pela Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



1 https://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Leicester

2 https://www.privateislandsonline.com/united-states/minnesota/eagle-island-1

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/750902/Lottoland_Logo.jpg

FONTE Lottoland

Related Links

http://www.lottoland.com