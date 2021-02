Loud And Live anuncia el lanzamiento de Loud And Live Studios

Con la entrega de servicios que abarcan desde transmisiones en vivo, podcasts y contenido de formato largo y corto hasta especiales de música, documentales y contenido de marca, Loud And Live Studios fue establecida en un esfuerzo por seguir apoyando la visión de la compañía de innovar y ampliar sus competencias y atender de mejor manera a sus clientes. "Hemos desarrollado contenido orgánico durante años, por lo que el lanzamiento de esta división es un paso natural para nosotros, en vista de que sigue aumentando la demanda de contenido de todo tipo (digital, de transmisión, entre otros) por parte de los consumidores y las marcas", afirmó Nelson Albareda, director ejecutivo de Loud And Live.

Dentro de la división de servicios de marketing de Loud And Live, su trabajo de desarrollo de contenido también se ha incrementado de manera exponencial. Recientemente, la compañía desarrolló contenido único y de marca para clientes como Walmart, P&G, McDonald's, Nestlé y Frito-Lay, entre otros. "En esencia, desde los deportes y el entretenimiento hasta propiedades de estilo de vida y trabajo de marca, nuestras competencias y la naturaleza de nuestro negocio ofrecen un ecosistema único para desarrollar contenido original para nuestras unidades comerciales, así como para nuestros clientes", añadió Albareda.

Por medio de su división de entretenimiento, la compañía ha producido especiales de música para compañías como Sony Music Latin, HBO y YouTube. El año pasado, además transmitió en vivo múltiples conciertos, que incluyeron a íconos latinos como Ricardo Montaner y Fito Páez. En 2021, Loud And Live Studios se encuentra en la fase de posproducción de dos especiales de música cuya presentación está programada para más adelante en el curso de este año en una importante red global que será anunciada oportunamente. Por otra parte, está en proceso de cerrar tratos con varios artistas latinos de relevancia mundial para obtener los derechos exclusivos de sus conciertos transmitidos en vivo.

Respecto del área de deportes, la compañía ha desarrollado y distribuido contenido desde su creación, incluida la producción de la transmisión exclusiva en español de los Reebok CrossFit Games de 2019, así como la producción y transmisión en vivo del CrossFit Open 19.5, ambos presentados por el canal de YouTube de Loud And Live Sports. Hace poco, Loud And Live Sports lanzó los Trials, una competencia global digital de fitness que fue transmitida por una plataforma propia desarrollada por Loud And Live, que presentó a atletas de todo el mundo que compitieron en representación de un total de 72 países. También produce el Loud And Live Sports Podcast, evento del cual es propietaria, que presenta contenido único de la industria de los deportes y el fitness.

En provecho de su sostenido éxito, la compañía planea establecer Loud And Live Studios como un agente líder en medios de comunicación y desarrollo de contenido.

Loud And Live, compañía de entretenimiento, marketing, medios de comunicación y eventos en vivo, opera en el punto de intersección entre la música, los deportes, el estilo de vida y el desarrollo de contenido. Con sede en Miami y oficinas adicionales en San Francisco, Puerto Rico, México y España, Loud And Live es impulsada por su pasión para crear experiencias atractivas para públicos globales. www.loudlive.com | www.instagram.com/loud_live | www.instagram.com/loudliveentertainment/ | www.instagram.com/loudlivesports/

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1432443/LL_Studios_ICON.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/632544/Loud_and_Live_Logo.jpg

FUENTE Loud And Live

Related Links

http://www.loudlive.com



SOURCE Loud And Live