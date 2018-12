Lounge de Relacionamento do ESFE traz mais visibilidade, relacionamento e interação entre as marcas

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- Com um espaço exclusivo para networking, o Lounge de Relacionamento do ESFE (Encontro do Setor de Feiras e Eventos) promete ser a grande vitrine para a geração de novas parcerias e novos negócios. Entre as mudanças, em relação às edições anteriores, está à disposição mais estratégica dos estandes e a área de circulação, permitindo uma melhor visibilidade e interação entre as marcas expositoras e o público visitante.

Com visão assertiva e uma rede de contatos com mais de 1000 empresas no mercado M.I.C.E (Encontros, Incentivos, Conferências e Exibições), o empresário Otavio Neto – CEO do Grupo Radar & TV e idealizador do ESFE – é referência quando o assunto é networking. Sua ampla experiência e contribuição para a indústria de reuniões, feiras e eventos vêm despertando a atenção de grandes marcas. "Na primeira edição do ESFE, em 2006, tivemos o apoio de oito empresas. E, hoje, temos, não apenas a participação das grandes marcas, mas o reconhecimento do setor", declara o executivo.

Segundo a diretora de Eventos da Levy, Martha Rodrigues, a empresa conseguiu se posicionar no mercado de eventos, como um prestador potencial na área de Alimentos & Bebidas e Catering, com o apoio do Grupo Radar & TV. "Com esta parceria, a nossa atuação no setor cresceu e se consolidou junto com as principais entidades, associações, promotores, agências e C Levels. Para nós, é um privilégio participar e apoiar o ESFE, um dos mais importantes e respeitados eventos do setor", declara.

Já a para a Nicassio Amorim, supervisor de Eventos e Comunicação CCN | Convention Center Network, o ESFE gera novos negócios, principalmente, por estar diante dos principais tomadores de decisão do mercado M.I.C.E. "Com todas as mudanças que o setor vem sofrendo, precisamos nos adaptar para atender esse novo perfil de público que se formou. E o ESFE tem papel fundamental, pois proporciona os debates necessários para gerar as condições de iniciar esse novo ciclo", ressalta.

Além da Levy e da CCN, o Casa Grande Hotel Resort & Spa e o Centro de Convenções Rebouças também são algumas das marcas confirmadas no Lounge de Relacionamento do ESFE 2018.

Serviço:

Data: 26 de fevereiro de 2019

Local: Jockey Club de São Paulo

Horário: 8h às 23h

Inscrições: www.esfe.com.br

Imprensa:

Sandra Miyashiro | sandra@radarpr1.com.br – (11) 4702 4332

FONTE ESFE (Encontro do Setor de Feiras e Eventos)

SOURCE ESFE (Encontro do Setor de Feiras e Eventos)