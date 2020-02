Love Home Swap ernennt Célia Pronto zur neuen Geschäftsführerin

Tausende einzigartige Unterkünfte in über 100 Ländern weltweit lassen Reisende innerhalb des Love Home Swap-Netzwerks mühelos eine fantastische Bleibe zu einem Bruchteil des Preises herkömmlicher Hotelzimmer finden.

Pronto tritt Love Home Swap von der Casual Dining Group bei, wo sie als leitender Customer und Digital Officer des Unternehmens über 250 Restaurantstandorte in Großbritannien beaufsichtigte. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Blue-Chip-Unternehmen und Start-Ups in der Reise-, Gastgewerbe-, Einzelhandels-, Technologie- und E-Kommerzbranche. Pronto ist auf die Entwicklung digitaler Innovation sowie Wachstumsstrategien für Verbraucher- und Multichannelunternehmen spezialisiert.

„Célia tritt Love Home Swap zu einem idealen Zeitpunkt bei, da das Unternehmen gerade dabei ist, sich von der Start-Up-Phase hin zu beschleunigtem Wachstum zu bewegen", so Olivier Chavy, Präsident von RCI. „Der Home-Sharing-Markt nimmt an Beliebtheit zu und wir befinden uns in einer großartigen Position, Reisende von den gehobenen Unterkunftsangeboten profitieren zu lassen, die von Love Home Swap-Mitgliedern rund um den Globus in Anspruch genommen werden."

Pronto, mosambikische Staatsbürgerin, verfügt über einen MBA der University of Hull in Großbritannien sowie einen Bachelor of Commerce der University of Natal (Durban) in Südafrika. Sie spricht vier Sprachen und ist in mehreren Vorständen als nicht-exekutives Mitglied tätig.

Love Home Swap ist eine gehobene, ausschließlich Mitgliedern zugängliche Wohnungstausch-Community, die Reisende die Welt durch die Vorteile des Home-Sharing erleben lässt. Reisende stehen über 10.000 Heime von Mitgliedern aus mehr als 100 Ländern zur Verfügung, sodass sie durch den Häusertausch mit Gleichgesinnten erschwingliche Urlaube rund um den Globus verbringen können.

Informationen zu Love Home Swap

Love Home Swap, eines der weltweit größten Häusertausch-Programme, ist Teil von RCI und der Markenfamilie Wyndham Destinations (NYSE: WYND). Seit über sechs Jahren ermöglicht das einzigartige Netzwerk mit einem simplen Konzept Reisenden durch die Macht des Teilens idealere Ferien. Man wählt Reiseziel und bevorzugte Unterkunft aus, finalisiert den Tausch und kann dann entspannt stressfreie Ferien ohne stolze Rechnung für den Aufenthalt genießen. Mit einem nie zuvor dagewesenen Angebot an tausenden qualitativ hochwertigen Immobilien weltweit bietet Love Home Swaps Netzwerk Unterkünfte für jeden Geschmack und Stil. Weitere Informationen finden Sie unter LoveHomeSwap.com. Love Home Swap ist auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube vertreten.

