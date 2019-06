Love Hudson de Mar Dat, evangelista de privacidad de datos, hablará en la cumbre europea de protección de datos

Hudson aporta su impresionante conocimiento y experiencia a un panel de expertos sobre marketing cumplidor con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE.

LONDRES, 1 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Meses después de la promulgación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la EU, los directores de marketing se enfrentan a la amenaza de sanciones, violación de datos y pérdida de la confianza de los clientes. Love Hudson, junto con otros expertos del sector, discutirá en la próxima cumbre europea de protección de datos que se celebra en Londres sobre cómo pueden tener éxito los publicistas en un mundo con RGPD en el panel "Marketing Challenges and Opportunities One Year into GDPR" de la cumbre.