Lovevery lance son programme multi-primé de kits de jeu en Europe et au Royaume-Uni

Le programme comporte 14 kits au total. Chacun comporte des jouets qui raviront et éveilleront les enfants ainsi qu'un carnet de jeu. Destiné aux parents, ce livret didactique comprend des informations clés sur le développement de l'enfant et des idées d'activités à faire à la maison. Chaque kit de jeu Lovevery comporte également un livre inspiré de la pédagogie Montessori avec de vraies images et des histoires mettant en scène des personnes réelles. Ces kits sont livrés tous les 2-3 mois, à chaque grande étape de développement de l'enfant. Ces jeux essentiels et multifonctionnels sont disponibles dans plus de 25 pays en 3 langues (anglais, allemand et néerlandais, et le mois prochain, en français et en espagnol).

Conformes à la méthode Montessori, ces kits de jeu Lovevery ont été conçus après des années de recherches consacrées à ces moments d'éveil cruciaux pour les enfants, des consultations avec les principaux spécialistes dans le domaine du développement et des prototypes testés et approuvés.

14 kits destinés aux 0-36 mois

Les kits de jeu pour les bébés (0-12 mois) comprennent des jouets et des outils permettant de créer de nouvelles connexions neuronales et d'exercer la motricité fine et globale.

Les kits de jeu pour les tout-petits (13-24 mois) stimulent la curiosité naturelle de l'enfant en développant de nouvelles compétences et en encourageant l'exploration.

Les kits de jeu pour les enfants de deux ans (25-36 mois) encouragent l'indépendance grandissante de l'enfant et proposent de premières leçons de sciences et de mathématiques.

«Notre programme de kits de jeu soutient le jeu utile, crucial pour le développement de tout bébé ou enfant en bas âge. Ces kits encouragent également une connexion parent-enfant significative et offrent un soutien aux personnes responsables d'enfants qui souhaitent mieux comprendre leur développement, explique Jessica Rolph, cofondatrice et PDG de Lovevery. Pour toutes ces raisons, nos kits sont devenus essentiels pour de nombreux parents et nous sommes aujourd'hui très heureux de les proposer à la communauté Lovevery qui s'agrandit en Europe et au Royaume-Uni ! »

Les abonnements au programme de kits de jeu commencent à 38 €/mois. Plusieurs options de paiement sont proposées. Lovevery personnalise chaque abonnement en fonction de la date de naissance ou de l'âge corrigé de l'enfant. Les familles conservent les kits pour un apprentissage et des jeux plus avancés au fur et à mesure que l'enfant grandit.

« Notre entreprise continuant son développement à l'échelle mondiale, l'Europe continentale et le Royaume-Uni sont des marchés où Lovevery s'investit, a déclaré Roderick Morris, cofondateur et président de Lovevery. Notre équipe locale à Amsterdam a consacré beaucoup de temps et d'efforts au lancement de l'abonnement phare de Lovevery de manière réfléchie, en tenant compte de l'avis des clients de chaque marché où nous serons présents."

Chaque kit est conçu pour durer et est fabriqué avec des matériaux respectueux de l'environnement (bois certifié FSC, coton biologique, tissus OEKO-TEX®, feutre artisanal, papier recyclé, encre à base de soja, peintures à base d'eau et plastiques biologiques). Tous les produits Lovevery sont expédiés avec un bilan carbone neutre et dans des emballages limitant les déchets.

« Depuis que nous avons présenté Lovevery à nos clients européens et britanniques en novembre dernier avec le lancement du Tapis d'Éveil et de la Boîte de Cubes, nos produits ont enregistré une adhésion formidable, tout comme notre concept et nos valeurs en tant que marque, a déclaré Alinda Wit, directrice générale de Lovevery Europe. Nous avons hâte de continuer à développer notre présence en Europe et d'offrir aux familles un soutien pratique et complet grâce à ces kits de jeu pour les jeunes enfants. »

À PROPOS DE LOVEVERY

Le programme d'apprentissage de Lovevery soutient les familles avec des jeux essentiels pour les enfants et des contenus multi-canaux pour les parents. L'entreprise est notamment connue pour son programme multi-primé d'abonnement aux kits de jeu. Lovevery a été créée en 2017 par Jessica Rolph et Roderick Morris avec le lancement du premier produit de la société,The Play Gym (Tapis d'Éveil). Aujourd'hui, Lovevery est une entreprise Certified B Corporation™, qui dessert plus de trente marchés dans le monde. Le siège mondial de Lovevery se trouve à Boise, dans l'Idaho (États-Unis), et l'entreprise à une équipe européenne multinationale en pleine croissance basée à Amsterdam.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : lovevery.eu et lovevery.co.uk.

