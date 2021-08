Lovevery lanceert het bekroonde Play Kits-abonnement in Europa en het VK

De Speelkits zijn ontwikkeld op basis van jarenlang onderzoek, het testen van prototypes en in overleg met vooraanstaande deskundigen op het gebied van kinderontwikkeling. Elk van de 14 speelkits, voor kinderen vanaf 0-36 maanden, zit boordevol door deskundigen ontworpen speelgoed en informatie en worden op de desbetreffende ontwikkelingsfase afgestemd. De multifunctionele speel items worden verzonden naar meer dan 25 landen en zijn beschikbaar in het Engels, Duits en Nederlands, en vanaf volgende maand ook in het Frans en Spaans.

"De Speelkits ondersteunen doelgericht spelen, wat van cruciaal belang is voor elke opgroeiende baby of peuter. Ze stimuleren tevens een waardevolle relatie tussen ouder en kind en geven ondersteuning aan ouders en verzorgers die meer inzicht willen krijgen in de ontwikkeling van hun kind." aldus Jessica Rolph, medeoprichter en CEO van Lovevery. "Daarom is het Speelkits-abonnement een cruciaal hulpmiddel geworden voor veel ouders, en we zijn dan ook zeer verheugd om het abonnement aan onze groeiende Lovevery-gemeenschap in Europa en het VK aan te kunnen bieden."

De Speelkits voor baby's (0–12 maanden) bevatten speelgoed en hulpmiddelen voor het opbouwen van neurale verbindingen en het oefenen van fijne en grove motorische vaardigheden. De Play Kits voor peuters (13-24 maanden) stimuleren de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind door nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en het ontdekken van nieuwe dingen aan te moedigen. De Speelkits voor tweejarigen (25-36 maanden) stimuleren de ontluikende onafhankelijkheid van het kind en geven vroege wetenschappelijke en wiskundige lessen. Alle Speelkits van Lovevery bevatten ook op Montessori geïnspireerde boekjes met foto's en verhalen van echte mensen. Tevens bevatten ze een speelgids met informatie over de ontwikkelingsfase van het kind, ideeën voor activiteiten voor thuis en tips om te spelen. Het abonnement op de Speelkits begint vanaf €38/maand (£36/maand) met flexibele betaalmogelijkheden. Lovevery past elk abonnement aan op de geboortedatum/aangepaste geboortedatum van het kind en gezinnen houden de kits voor meer geavanceerd leren en spelen naarmate het kind groeit. "Terwijl ons bedrijf blijft groeien, zijn Europa en het VK markten waarin Lovevery erg in gelooft," aldus Roderick Morris, medeoprichter en president van Lovevery. "Ons team in Amsterdam heeft aanzienlijke tijd en moeite gestoken in het lanceren van Lovevery in Europa, waarbij we de input hebben meegenomen van Europese ouders in elke markt die we zullen bedienen."

De Speelkits zijn afgestemd op de Montessori-methode en zijn samen met een team van deskundigen, academici, onderzoekers en specialisten ontworpen. Elk item is gemaakt om lang mee te gaan en gemaakt van milieuvriendelijke materialen zoals FSC-gecertificeerd hout, biologisch katoen, OEKO-TEX®-stoffen, handgemaakt vilt, gerecycled papier, inkt op sojabasis, waterverf en zelfs biobased plastic. Alle producten van Lovevery zijn CO2-neutraal met efficiënte verpakking om afval te beperken.

"Nadat we afgelopen november Lovevery bij onze Europese en Britse klanten hebben geïntroduceerd met de lancering van de Play Gym en de Block Set, hebben we een ongelofelijke respons gezien op ons product, onze content en onze waarden als merk," aldus de Nederlandse Alinda Wit, Lovevery's Europese Managing Director. "We kijken ernaar uit om onze aanwezigheid in Europa verder uit te breiden en om gezinnen een holistische ondersteuning te bieden via ons systeem voor vroeg leren."

OVER LOVEVERY

Lovevery is in 2017 door medeoprichters Jessica Rolph en Roderick Morris gelanceerd met de introductie van hun eerste product, de Play Gym. Vandaag de dag is Lovevery een Certified B Corporation™ die wereldwijd actief is in meer dan dertig markten. Lovevery's wereldwijde hoofdkantoor staat in Boise, Idaho in de VS, en een groeiend Europees team gevestigd in Amsterdam. Ga voor meer informatie naar: lovevery.eu en lovevery.co.uk.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1602904/Lovevery_Rosa_Marie.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1602905/Lovevery_Ben.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1602906/Play_Kit_UK.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1602907/Play_Kit_UK.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1493594/Lovevery_Logo.jpg

Related Links

https://lovevery.eu/



SOURCE Lovevery