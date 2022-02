Lowey Dannenberg, P.C. anuncia uma proposta de acordo de ação coletiva. Se você comprou ou vendeu futuros ou opções de futuros de metais preciosos nas bolsas COMEX ou NYMEX, seus direitos poderão ser afetados por um acordo de ação coletiva pendente

NOVA YORK, 4 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ --

TRIBUNAL DISTRITAL DOS ESTADOS UNIDOS

DISTRITO DO SUL DE NOVA YORK

EM RE JPMORGAN DE LITÍGO DE FALSIFICAÇÃO DE METAIS PRECIOSOS Caso N°: 1:18-cv-10356 (GHW)

Resumo de Aviso da proposta de Acordo de AÇÃO COLETIVA

Se você comprou ou vendeu quaisquer Futuros de Metais Preciosos ou Opções sobre Futuros de Metais Preciosos na Commodity Exchange Inc. ("COMEX") ou na New York Mercantile Exchange ("NYMEX") de 1º de março de 2008 a 31 de agosto de 2016, seus direitos podem ser afetados por um acordo de ação coletiva pendente, e você pode ter direito a uma parte do fundo de liquidação.

Este resumo de aviso é para alertá-lo para uma liquidação proposta totalizando USD 60 milhões (o "valor da liquidação") alcançada com a JPMorgan Chase & Co. ("JPMorgan") em uma ação coletiva pendente (a "Ação").

O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (o "Tribunal") autorizou este resumo de aviso e nomeou os advogados listados abaixo para representar o acordo coletivo nesta ação:

Vincent Briganti

Lowey Dannenberg, P.C.

44 South Broadway, Suite 1100

White Plains, NY 10601

Telefone:(914) 733-7221

e-mail: [email protected]

Quem é membro do Acordo Coletivo?

O Acordo Coletivo proposto consiste de todas as pessoas e entidades que compraram ou venderam quaisquer Futuros de Metais Preciosos ou Opções em Futuros de Metais Preciosos na COMEX ou NYMEX a partir de 1º de março de 2008 até 31 de agosto de 2016 (o "período da classe"). Estão excluídos do Acordo Coletivo: (i) JPMorgan e qualquer matriz, subsidiária, afiliada ou agente do JPMorgan, desde que, qualquer veículo de investimento não seja excluído do acordo coletivo, mas sob nenhuma circunstância, pode o JPMorgan (ou qualquer um de suas matrizes diretas ou indiretas, subsidiárias, afiliados, ou divisões) receber uma distribuição por conta própria do fundo de liquidação por meio de um veículo de investimento; e (ii) o Governo dos Estados Unidos.

"Futuros de metais preciosos" significa contrato(s) de futuros de ouro, contrato(s) futuros de prata, contrato(s) de futuros de platina ou contrato(s) futuros de paládio e "opções em futuros de metais preciosos" significa qualquer opção de futuros de metais preciosos.

Os outros termos em letras maiúsculas usados neste aviso de resumo são definidos no aviso detalhado do Acordo de Ação Coletiva proposto, 7 de julho de 2022, Audiência de Equidade da mesma e Direitos dos Membros da Ação Coletiva ("Aviso") e no Acordo de Liquidação, que estão disponíveis em www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com.

Se não tiver certeza se está incluído na Ação Coletiva, você pode obter mais informações, incluindo o Aviso detalhado, em www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.comou ligando gratuitamente para 1-877-999-4333 (se estiver ligando de fora dos Estados Unidos ou do Canadá, ligue para 1-414-921-0344).

De que trata este processo e o que o Acordo oferece?

Os Autores da Ação afirmam que os réus JPMorgan e três dos ex-traders de futuros da JPMorgan (John Edmonds, Robert Gottlieb e Michael Thomas Nowak) manipularam ilegalmente e intencionalmente os preços dos contratos futuros e opções de ouro e prata negociados na COMEX, e futuros e opções de platina e paládio negociados na NYMEX durante o Período da Ação violando o Commodity Exchange Act, 7 U.S.C. §§ 1, e seguintes. e a lei comum.

O JPMorgan sustenta que tem defesas boas e meritórias às reivindicações dos Requerentes da Ação e prevaleceria se o caso prosseguisse. No entanto, para resolver as reivindicações neste processo, e assim evitar as despesas e incertezas de litígios futuros, o JPMorgan concordou em pagar um total de 60 milhões de dólares em dinheiro em benefício da Ação Coletiva proposta. Se o acordo for aprovado, o Valor da Liquidação, além dos juros ganhos a partir da data em que foi estabelecido (o "Fundo de Liquidação"), menos impostos, os custos razoáveis de Aviso e administração do Acordo, quaisquer honorários dos advogados concedidos pelo Tribunal, despesas e custos de litígios, Prêmios de Incentivo para os Requerentes do Acordo, e quaisquer outros custos ou taxas aprovados pelo Tribunal (o "Fundo de Liquidação líquido") serão divididos entre todos os Membros da Ação que apresentarem Provas de Reivindicação e Formulários de Liberação válidos ("Formulário de Reivindicação").

Se a liquidação for aprovada, a Ação será concluída contra todos os Réus. Se o Acordo não for aprovado, o JPMorgan e os outros Réus permanecerão como réus da Ação, e os Autores da Ação continuarão com suas ações contra os réus.

Vou receber um pagamento?

Se for membro da Ação Coletiva e não desistir, você estará qualificado para um pagamento pelo Acordo se encaminhar um Formulário de Reivindicação. Você pode obter mais informações em www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.comou ligando gratuitamente para 1-877-999-4333 (se estiver ligando de fora dos Estados Unidos ou do Canadá, ligue para 1-414-921-0344).

Os Formulários de Reivindicação devem ser postados até 8 de agosto de 2022 ou enviados on-line pelowww.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.comàs ou antes das 23h59. Horário da costa leste em 8 de agosto de 2022.

Quais são os meus direitos?

Se for membro da Ação Coletiva e não optar por não participar, você dispensará determinados direitos legais contra o JPMorgan, os outros Réus, e Partes Liberadas, conforme explicado no Aviso detalhado e Acordo de Liquidação, que estão disponíveis em www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com. Se não quiser participar do Acordo proposto, você deverá optar por não participar até 23 de maio de 2022. Você pode se opor ao Acordo proposto, ao Plano de Distribuição e/ou ao pedido de honorários do Advogado Principal, pagamento de custas e despesas de litígio e qualquer Bônus de Incentivo em Ações aos Requerentes da Ação. Se quiser se opor, deverá fazê-lo até 23 de maio de 2022. As informações sobre como se opor ou fazer objeção estão contidas no Aviso detalhado, que está disponível em www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com.

Quando é a Audiência Pública?

O Tribunal realizará uma audiência por teleconferência de áudio do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, no Daniel Patrick Moynihan U.S. Courthouse, localizado em 500 Pearl Street, Nova York, NY 10007, em 7 de julho de 2022 ,às 15h00. Considerar o Horário do Leste no caso de aprovação final do Acordo proposto, Plano de Distribuição, a solicitação para recebimento de honorários advocatícios e pagamento das custas e despesas do litígio, e a solicitação de Bônus de Incentivo para os Requerentes do Acordo. Qualquer Membro do Acordo que desejar participar da Audiência de Equidade pode fazê-lo remotamente, ligando para o seguinte número gratuito: 1-888-567-1602 (se estiver ligando de fora dos Estados Unidos ou do Canadá, ligar para 1-862-298-0702) na data e hora da Audiência Pública. Você ou seu advogado pode pedir para participar e falar na audiência, mas você não precisa. Todas as alterações de horário e do local da Audiência de Equidade, ou outros prazos, serão postadas em www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.comassim que for possível.

Para mais informações, ligue gratuitamente para 1- 877-999-4333 (se estiver ligando de fora dos Estados Unidos ou do Canadá, ligue para 1-414-921-0344) ou acesse www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com.

**** Não chame o Tribunal ou o Secretário do Tribunal para obter informações sobre o Acordo. ****

FONTE Lowey Dannenberg, P.C.

