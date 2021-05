Loyalty Juggernaut annonce la délivrance d'un brevet américain pour son moteur de règles de fidélisation

SAN JOSE, Calif., 4 mai 2021 /PRNewswire/ -- Loyalty Juggernaut, Inc. (LJI), le fournisseur de GRAVTY, une plateforme de nouvelle génération de programmes de fidélisation, centré sur l'écosystème et la transformation digitale pour les secteurs du transport aérien, de l'hôtellerie, de la vente au détail, des services financiers, des télécommunications et des groupes commerciaux multimarques diversifiés, a annoncé que le United States Patent and Trademark Office (USPTO) a délivré le brevet (n° 10713016) pour son moteur de règles visuel et prêt à l'emploi (« GRAVTY Visual Rules »), conçu pour permettre aux spécialistes du marketing de la fidélisation de mettre en œuvre des stratégies de programme novatrices avec une facilité déconcertante, générant des résultats commerciaux et un avantage concurrentiel majeurs.

GRAVTY Visual Rules allie une sophistication extrême à une simplicité exceptionnelle, permettant aux spécialistes du marketing de la fidélisation de créer une personnalisation granulaire et intensifiée tout au long du cycle de vie du client, de l'acquisition à la fidélisation, afin de maximiser la valeur, le revenu et la rentabilité du client.

« GRAVTY Visual Rules fournit une interface facile à utiliser pour mettre en œuvre des stratégies très innovantes et différenciées qui non seulement suscitent chez nos clients l'engagement et des comportements bénéfiques, mais aussi les intriguent, les enthousiasment et les anticipent, ce que nos clients apprécient vraiment, » Nida Unas, responsable de MUSE Rewards, programme de fidélisation du groupe Chalhoub, le plus grand opérateur commercial et le premier partenaire pour le luxe, la mode et les cosmétiques au Moyen-Orient.

L'innovation et la rapidité de mise sur le marché sont essentielles pour que les programmes de fidélisation des compagnies aériennes puissent surmonter les limites d'une solution universelle. Avec GRAVTY Visual Rules, les compagnies aériennes peuvent lancer de nouvelles offres et promotions en quelques minutes, mettre en place de nouveaux partenariats en quelques heures pour offrir des propositions de valeur en résonance avec le style de vie de leurs clients et maximiser l'impact et le souvenir de la marque.

« GRAVTY Visual Rules associe le « fun » à la fonctionnalité tout en masquant la complexité technique, et élimine le « facteur peur » inhérent aux applications d'entreprise traditionnelles. Nous remercions nos clients privilégiés, qui nous encouragent continuellement à explorer « l'art du possible » avec la technologie, a déclaré Shyam Shah, PDG de Loyalty Juggernaut.

À propos de Loyalty Juggernaut

Basée dans la Silicon Valley, Loyalty Juggernaut, Inc. (LJI) est une entreprise de solutions de fidélisation et d'engagement client de nouvelle génération, qui aide les marques à repenser leurs initiatives de fidélisation dans le cadre de l'ère du client numérique sur #theageofdigitalcustomer.

GRAVTY®, la plateforme de transformation numérique de LJI, est spécialement conçue pour les programmes de fidélisation centrés sur l'écosystème. La clientèle de GRAVTY® comprend de grandes marques mondiales, qui gèrent des programmes de fidélisation primés centrés sur l'écosystème, et représentant les secteurs du transport aérien, de l'hôtellerie, de la vente au détail, de l'alimentation et des boissons, des services financiers, des télécommunications et des groupes commerciaux multimarques diversifiés.

