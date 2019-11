Loyens & Loeff kondigt verbeterde juridische dienstverlening aan met Kira

AMSTERDAM, 28 november 2019 /CNW/ - Loyens & Loeff kondigde vandaag aan de machine-learning contractanalyse software 'Kira' te gaan gebruiken. Cliënten van het internationaal belasting- en advocatenkantoor kunnen hierdoor rekenen op een verbeterde dienstverlening.

Loyens & Loeff implementeert Kira om haar juridische expertise te versterken in de thuismarkten Nederland, België, Luxemburg en Zwitserland. De bekroonde software van Kira Systems maakt gebruik van machine learning-technologie om informatie in contracten te analyseren. Met Kira verwacht Loyens & Loeff efficiënter te kunnen werken, zodat advocaten zich kunnen concentreren op de meest complexe en materiële aspecten van elke zaak.

Grotere consistentie

"Kira zal ons helpen om voorop te blijven lopen in de juridische praktijk. Hierdoor kunnen we onze bestaande cliënten beter bedienen en nieuwe cliënten aantrekken," zegt Bram Linnartz, Managing Partner bij Loyens & Loeff. " Onze partners zijn ervan overtuigd dat deze tool ons uitstekend zal ondersteunen bij onze expertise. Bovendien stelt het ons in staat om de beste professionals aan te trekken. Zij willen immers steeds vaker werken met toonaangevende technologie.. Onze cliënten, ten slotte, zullen profiteren van een grotere consistentie en efficiëntie in onze dienstverlening."

Margot Dadi-Tailleur, Senior Professional Support Lawyer bij Loyens & Loeff, leidde het evaluatieproces van de verschillende software-opties. Kira werd gekozen na een grondige pilot en een uitgebreid marktonderzoek. "We vonden Kira het enige product dat een hoge mate van nauwkeurigheid combineerde met een flexibele workflow. Bovendien was de klantenservice uitstekend", aldus Dadi-Tailleur.

"We zijn verheugd om samen te werken met een vooraanstaand kantoor als Loyens & Loeff dat zich inzet voor innovatie en zijn cliënten steeds de beste service wil bieden. We kijken ernaar uit om de groei van het kantoor te ondersteunen en het merk verder te versterken door het gebruik van Kira," zegt Noah Waisberg, CEO & medeoprichter van Kira Systems.

Over Loyens & Loeff

Als toonaangevend volledig onafhankelijk advocatenkantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridische en fiscale partner voor bedrijven, financiële instellingen en overheden. Onze cliënten kunnen rekenen op persoonlijk advies van een van onze meer dan 900 adviseurs in een van onze kantoren in de Benelux en Zwitserland, of in belangrijke financiële centra over de hele wereld. Dankzij onze full-servicepraktijk, specifieke sectorervaring en een grondige kennis van de markt, weten onze adviseurs precies wat onze cliënten nodig hebben.

Over Kira Systems

De technologie van Kira Systems is de meest gebruikte en vertrouwde software voor contractbeoordeling en -analyse, waarmee 's werelds grootste bedrijven en professionele servicebedrijven relevante informatie kunnen vinden in ongestructureerde contracten en gerelateerde documenten. Kira is een krachtige, gepatenteerde, bekroonde softwareoplossing die uitblinkt in het zoeken en analyseren van contracttekst en die kan worden ingezet voor due diligence, kennisbeheer, abstractie van contracten, naleving van regelgeving en andere projecten waarbij inzicht in contractbepalingen cruciaal is. Met Kira Quick Study kan iedereen aanvullende modellen trainen die vrijwel elke gewenste clausule nauwkeurig kunnen identificeren. Ga voor meer informatie naar www.kirasystems.com.

Lycke Hoogeveen, Manager Corporate Communications & PR, T: +31 20 578 5988, E-mail: lycke.hoogeveen@loyensloeff.com

