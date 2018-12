LRS adquire Drivve Inc.

SPRINGFIELD, Illinois, 5 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Levi Ray & Shoup, Inc. (LRS) de Illinois anunciou hoje a aquisição da Drivve Inc. dos EUA e de suas afiliadas na Europa (conjuntamente referidas como Drivve). A inovadora provedora de software de digitalização se unirá à divisão de gestão de fluxo documental empresarial da LRS, ajudando assim a expandir e aperfeiçoar os serviços de soluções de documentação da empresa.

Fundada em 2008, a Drivve desenvolveu um ecossistema de soluções e serviços para agilizar processos de negócios com fluxos intensos de documentação. Desde a captura de imagem e a tecnologia de roteamento até soluções de gestão documental, o software da Drivve ajuda empresas a melhorar a segurança e a eficiência de fluxos de trabalho empresariais essenciais. A partir de agora, as equipes de desenvolvimento da LRS e da Drivve trabalharão juntas para integrar totalmente esses recursos de digitalização e captura de dados ao conjunto completo de gestão de fluxo documental empresarial da LRS.®

"Assim como a LRS, a equipe da Drivve está focada em otimizar elementos específicos do ciclo de vida de documentação", afirmou o CEO da Drivve Inc., Thilo Lutzeler. "Separadamente, cada empresa tornou-se líder em seu nicho de mercado. Juntas, poderemos oferecer aos clientes um ecossistema de documentação completo que aperfeiçoe cada aspecto de captura, imagem, gestão, segurança e distribuição de informações. Estamos muito animados em ajudar a LRS a levar ao mercado essas soluções líderes."

"Ao incorporarmos a funcionalidade de software da Drivve ao nosso pacote de software de gestão de fluxo documental empresarial, expandiremos consideravelmente nossa capacidade de apoiar os projetos de melhoria de processos empresariais e de digitalização das empresas dos nossos clientes", acrescentou o vice-presidente sênior de gestão de fluxo documental empresarial da LRS, John Howerter.

Sobre a Drivve

A Drivve oferece soluções inovadoras de digitalização, impressão e gestão documental que simplificam e aperfeiçoam processos de negócios com fluxos intensos de documentação. Com um portfólio de clientes que conta com pequenas e médias empresas, organizações presentes na lista Fortune 500, instituições de ensino e órgãos governamentais, a Drivve comercializa, vende e faz a manutenção de suas soluções por meio de uma rede global de distribuidores e revendedores. Para obter mais informações sobre a Drivve, visite o site www.drivve.com.

Sobre a LRS

A LRS é uma empresa americana de capital fechado com sede em Springfield, no estado de Illinois, e com escritórios remotos localizados em todo o país e em regiões geográficas estratégicas espalhadas pelo mundo. Mais da metade das empresas da lista Fortune 1000 conta com as soluções líderes da LRS® e com seus produtos, que são usados em mais de 30 países. Grupos de analistas setoriais reconhecem a LRS como uma líder global em TI. A Software Magazine também inclui frequentemente a LRS como uma das principais empresas de software do mundo. Para obter mais informações sobre a LRS, visite o site www.LRSOutputManagement.com.

LRS e o logotipo de chevrón são marcas comerciais registradas da Levi, Ray & Shoup, Inc. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou de serviço de seus respectivos proprietários.

Shannon Heisler

217-793-3800

Shannon.heisler@lrs.com

FONTE Levi, Ray & Shoup, Inc.

