LRS dokonuje nabycia Drivve Inc.

SPRINGFIELD, Illinois, 5 grudnia 2018 r. /PRNewswire/ -- W dniu dzisiejszym firma Levi Ray & Shoup, Inc. (LRS) z siedzibą w Springfield w stanie Illinois ogłosiła nabycie amerykańskiego przedsiębiorstwa Drivve Inc. i powiązanych firm w Europie, zwanych łącznie Drivve. Nabytek pod postacią innowacyjnego dostawcy oprogramowania cyfryzacji dołączy do oddziału zarządzania produkcją (Enterprise Output Management, OEM) w LRS, tym samym wspierając firmę LRS w planach ekspansji i ulepszenia oferty związanej z dokumentami.

Powstałe w 2008 r. przedsiębiorstwo Drivve opracowało ekosystem rozwiązań i usług prowadzących do ujednolicenia procesów biznesowych opierających się na intensywnym wykorzystaniu dokumentów. Od rejestracji obrazu i technologii kierowania dokumentami po systemy nimi zarządzania oprogramowanie firmy Drivve pomaga organizacjom w ulepszaniu bezpieczeństwa i wydajności najważniejszych przepływów pracy. W przyszłości zespoły deweloperskie firm LRS i Drivve podejmą współpracę w zakresie pełnej integracji funkcji rejestrowania i cyfryzacji danych w kompleksowym zestawie narzędzi produkcyjnych LRS®.

– Tak jak LRS, zespół Drivve także skupiał się na optymalizacji konkretnych elementów cyklu życia dokumentów. Obie firmy stały się liderami w odrębnych segmentach rynkowych, a łącząc siły będziemy w stanie zaoferować klientom kompleksowy ekosystem obrotu dokumentami, który ujednolica każdy aspekt rejestrowania informacji, obrazu, zarządzania, bezpieczeństwa i dystrybucji treści. Z przyjemnością wesprzemy LRS we wprowadzaniu tych bezkonkurencyjnych rozwiązań na rynek – skomentował główny dyrektor wykonawczy Drivve Thilo Lutzeler.

– Przez włączenie funkcjonalności oprogramowania Drivve do zestawu EOM będziemy w stanie znacznie poszerzyć nasze możliwości w zakresie wspierania cyfryzacji i projektów ulepszania procesów biznesowych w organizacjach naszych klientów – skomentował John Howerter, starszy wiceprezes działu EOM w LRS.

O Drivve

Drivve oferuje innowacyjne rozwiązania skanowania, drukowania i zarządzania dokumentami, które ujednolicają i usprawniają procesy biznesowe oparte o intensywne wykorzystanie dokumentów. Licząc wśród klientów małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy z listy Fortune 500, a także instytucje oświaty i rządowe, firma Drivve promuje, sprzedaje i obsługuje rozwiązania poprzez sieć globalnych dystrybutorów i odsprzedawców. Dodatkowe informacje na temat Drivve można znaleźć na stronie www.drivve.com.

O LRS

LRS to prywatne przedsiębiorstwo amerykańskie z siedzibą główną w Springfield w stanie Illinois w USA. Oddziały firmy znajdują się w USA i w kluczowych regionach geograficznych na całym świecie. Ponad połowa firm z listy Fortune 1000 wykorzystuje wiodące w branży rozwiązania LRS®, a produkty firmy są w użyciu w ponad 30 krajach. Grupy analityków branżowych uznają LRS za międzynarodowego lidera w branży informatyki, a „Software Magazine" niezmiennie plasuje LRS w czołówce firm oprogramowania na świecie. Dodatkowe informacje o LRS można znaleźć na stronie www.LRSOutputManagement.com.

LRS i logo LRS w kształcie litery V są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki Levi, Ray & Shoup, Inc. Pozostałe marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi ich właścicieli.

