LRS приобретает Drivve Inc.

СПРИНГФИЛД (SPRINGFIELD), Иллинойс, 5 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Levi Ray & Shoup, Inc. (LRS) со штаб-квартирой в Спрингфилде сообщила о приобретении американского предприятия Drivve Inc. вместе с его европейскими филиалами (именуемыми совместно «Drivve»). Этот разработчик инновационного программного обеспечения для цифровизации войдет в состав подразделения корпоративных средств вывода данных (ЕОМ) LRS и поможет компании расширить, а также оптимизировать свой портфель решений для обработки документов.

Учрежденная в 2008 году фирма Drivve разработала экосистему решений и сервисов, направленных на упрощение документальных процессов коммерческих предприятий. От технологии захвата и перенаправления изображений до средств управления документооборотом - программное обеспечение Drivve помогает организациям повышать безопасность и эффективность критически важных рабочих процессов. В дальнейшем команды специалистов LRS и Drivve будут совместными усилиями интегрировать функции получения и оцифровки информации в комплексный программный пакет для вывода данных LRS®.

Генеральный директор Drivve Inc. Тило Лутцлер (Thilo Lutzeler) отметил: «Как и LRS, команда Drivve работает над оптимизацией отдельных элементов жизненного цикла документации. Каждая из наших компаний по отдельности стала лидером в своем сегменте рынка; вместе мы сможем предложить клиентам комплексную экосистему управления документооборотом, позволяющую упорядочить и упростить каждый процесс получения данных или изображений, их контроля, безопасности и распределения. Мы очень рады помочь LRS в деле создания лучших в своем роде решений».

Старший вице-президент LRS по вопросам средств вывода данных Джон Хауэртер (John Howerter) добавил: «Интегрируя функционал программного обеспечения Drivve в наш пакет средств EOM, мы сможем значительно расширить свою способность поддерживать проекты дигитализации и усовершенствования бизнес-процессов, реализуемые нашими клиентами».

О компании Drivve

Drivve предлагает своим клиентам инновационные решения для копирования, печати и управления документооборотом, значительно упрощающие и оптимизирующие рабочие процессы предприятий. Располагая клиентской базой, в которую входят предприятия малого и среднего бизнеса, компании из списка Fortune 500, образовательные и правительственные учреждения, Drive осуществляет сбыт и техническую поддержку своих решений посредством международной сети дистрибьюторов и дилеров. Для получения дополнительной информации о Drivve посетите веб-сайт www.drivve.com .

О компании LRS

LRS - частное американское предприятие со штаб-квартирой в Спрингфилде (штат Иллинойс). Филиалы компании работают в различных регионах США и ключевых регионах по всему земному шару. Свыше половины корпораций из списка Fortune 1000 полагаются на передовые решения LRS®, а продукция компании используется в более чем 30 странах мира. Отраслевые аналитики признают LRS глобальным лидером IT-сферы, а журнал Software Magazine постоянно включает компанию в число ведущих разработчиков программного обеспечения в мире. Для получения дополнительной информации о LRS посетите веб-сайт www.LRSOutputManagement.com .

LRS и фирменный логотип LRS являются зарегистрированными торговыми марками Levi, Ray & Shoup, Inc. Все прочие торговые названия и наименования продуктов являются торговыми или сервисными знаками своих владельцев.

Шэннос Хейслер (Shannon Heisler)

217-793-3800

Shannon.heisler@lrs.com

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SOURCE Levi, Ray & Shoup, Inc.