LRS procède à l'acquisition de Drivve Inc.

SPRINGFIELD, Illinois, 5 décembre 2018 /PRNewswire/ -- La société Levi Ray & Shoup, Inc. (LRS), basée à Springfield, dans l'État d'Illinois, a annoncé aujourd'hui qu'elle procédait à l'acquisition de Drivve Inc., une société basée aux États-Unis, ainsi que d'autres sociétés en Europe qui y sont affiliées (collectivement dénommées Drivve). Ce fournisseur innovant de logiciels de numérisation s'unira à la division de la gestion des flux de documents d'entreprises (EOM) de LRS, ce qui permettra à cette dernière d'élargir et d'améliorer ses offres de solutions documentaires.

Fondée en 2008, Drivve a développé un écosystème de solutions et de services qui permettent de rationaliser les processus métier générant un volume important de documents. De la technologie de capture d'images et de routage aux solutions de gestion de documents, les logiciels de Drivve aident les établissements à améliorer la sécurité et l'efficacité des flux de travaux essentiels des entreprises. À l'avenir, les équipes de développement de LRS et de Drivve s'efforceront d'intégrer pleinement ces fonctions de saisie et de numérisation des données à la suite complète de gestion des flux de documents de LRS®.

« Tout comme LRS, l'équipe de Drivve s'est concentrée sur l'optimisation d'éléments spécifiques du cycle de vie des documents. Chacune de leur côté, les deux sociétés sont devenues des leaders sur leurs propres marchés. Ensemble, nous pourrons offrir à nos clients un écosystème de documents complet qui rationalise tous les aspects de la capture, de l'imagerie, de la gestion, de la sécurité et de la distribution des informations. Nous sommes ravis d'aider LRS à commercialiser ces solutions haut de gamme », a déclaré le PDG de Drivve Inc., Thilo Lutzeler.

« En intégrant la fonctionnalité logicielle de Drivve à notre suite logicielle de gestion des flux de documents d'entreprises (EOM), nous augmenterons considérablement notre capacité à prendre en charge les projets de numérisation et d'amélioration des processus métier existants dans les établissements de nos clients », a ajouté le directeur adjoint chargé de la gestion des flux de documents d'entreprises chez LRS, John Howerter.

À propos de Drivve

La société Drivve propose des solutions innovantes de numérisation, d'impression et de gestion de documents qui rationalisent et améliorent les processus métier générant un volume important de documents. Avec une clientèle incluant des PME, des entreprises du Fortune 500, des établissements scolaires et des institutions gouvernementales, Drivve commercialise, vend et maintient ses solutions moyennant un réseau mondial de distributeurs et de revendeurs. Pour obtenir plus d'informations sur Drivve, rendez-vous sur www.drivve.com.

À propos de LRS

LRS est une société privée américaine dont le siège social est situé à Springfield, dans l'État d'Illinois, aux États-Unis. Elle possède des bureaux décentralisés aux États-Unis et dans des régions stratégiques à travers le monde. Plus de la moitié des entreprises du Fortune 1000 font confiance aux solutions de pointe de LRS®, leurs produits étant utilisés dans plus de 30 pays. Des groupes d'analystes du secteur reconnaissent LRS comme un leader mondial des technologies de l'information, alors que Software Magazine classe régulièrement la société parmi les meilleurs éditeurs de logiciels du monde. Pour plus d'informations sur LRS, veuillez visiter le site www.LRSOutputManagement.com.

LRS et le logo à chevrons de LRS sont des marques déposées de Levi, Ray & Shoup, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

Shannon Heisler

217-793-3800

Shannon.heisler@lrs.com

