LRS získava spoločnosť Drivve Inc.

SPRINGFIELD, Illinois, 5. decembra 2018 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Levi Ray & Shoup, Inc. (LRS) so sídlom v Springfielde v štáte Illinois dnes oznámila svoju akvizíciu firmy Drivve Inc. so sídlom v USA a jej dcérskych spoločností v Európe (spoločný názov Drivve). Tento inovatívny poskytovateľ digitalizačných softvérov sa pripojí k divízii spoločnosti LRS s názvom Enterprise Output Management (EOM) a pomôže jej s rozširovaním a zdokonaľovaním ponuky pre oblasť dokumentácie.

Spoločnosť Drivve vznikla v roku 2008 a odvtedy vyvíja ekosystém riešení a služieb na zjednodušenie pracovných procesov súvisiacich s dokumentáciou. Softvéry od spoločnosti Drivve pomáhajú organizáciám zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť kľúčových pracovných postupov od záznamu, cez technológiou až po riešenia správy dokumentácie. Odteraz budú vývojové tímy firiem LRS a Drivve pracovať spoločne na plnej integrácii funkcií záznamov a digitalizácie do komplexného výstupného riadiaceho modulu LRS®.

Generálny riaditeľ spoločnosti Drivve Inc. Thilo Lutzeler pri tejto príležitosti uviedol: „Tímy firiem LRS aj Drivve sa sústredia na optimalizáciu konkrétnych prvkov životného cyklu dokumentov. Oba naše podniky sa samostatne prepracovali na špičku v rámci vlastného trhového segmentu, ale spolu budeme môcť zákazníkom ponúknuť komplexný ekosystém pre dokumenty, ktorý zjednoduší každý aspekt záznamu, zobrazenia, správy, bezpečnosti a distribúcie dokumentov. Už sa veľmi tešíme, že budeme môcť firme LRS pomôcť priniesť na trh tieto špičkové riešenia vo svojom odvetví."

John Howerter, viceprezident spoločnosti Enterprise Output Management spoločnosti, dodal: „Keď pridáme softvérové funkcie firmy Drivve k tým, ktoré máme v súčasnom module v EOM, budeme schopní výrazne rozšíriť možnosti v oblasti digitalizácie a skvalitnenia pracovných procesov v organizáciách našich zákazníkov."

O spoločnosti Drivve

Drivve ponúka inovatívne riešenia skenovania, tlače a správy dokumentov, ktoré zjednodušujú a skvalitňujú dokumentačne náročné pracovné procesy. Medzi zákazníkov spoločnosti patria malé a stredné podniky, spoločnosti uvedené na rebríčku Fortune 500, vzdelávacie a vládne organizácie. Spoločnosť Drivve ponúka a predáva svoje riešenia prostredníctvom globálnej siete distributérov a predajcov. Viac informácií o spoločnosti Drivve nájdete na: www.drivve.com.

O spoločnosti LRS

LRS je súkromná spoločnosť so sídlom v USA. Centrálu má v meste Springfield, v štáte Illinois, USA. Jej pobočky nájdete po celých Spojených štátoch a v kľúčových geografických regiónoch sveta. Viac ako polovica spoločností z rebríčku Fortune 1000 sa spolieha na špičkové riešenia od LRS® vo viac ako 30 krajinách. Analytici v odvetví považujú firmu LRS za globálneho IT lídra a časopis Software Magazine zaradil spoločnosť LRS medzi špičkové softvérové firmy sveta. Viac informácií o spoločnosti LRS nájdete na: www.LRSOutputManagement.com.

LRS a symbolické logo spoločnosti LRS sú registrované obchodné známky firmy Levi, Ray & Shoup, Inc. Všetky ostatné značky a názvy produktov sú ochrannými známkami alebo výrobnými značkami ich príslušných vlastníkov.

