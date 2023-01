LSE lança acelerador de 50 milhões de libras para "unicórnios sociais"

A iniciativa 100x Impact Accelerator é um novo ecossistema de finanças, talentos e acesso que permite que empresas sociais e organizações sem fins lucrativos aumentem significativamente seu impacto

Clima e meio ambiente, saúde e assistência social, educação, refugiados e democracia são algumas das áreas de impacto para as candidaturas

LONDRES, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A '100x Impact Accelerator', uma nova iniciativa global de 50 milhões de libras cujo objetivo é criar uma nova geração de "unicórnios sociais", lançou hoje sua primeira chamada para candidaturas. Sediada na London School of Economics and Political Science (LSE), a iniciativa 100x visa promover empresas sociais de alto potencial e ajudá-las a alcançar um impacto positivo em grande escala.

O objetivo do programa 100x é identificar combinações de conhecimento, mentoria e capital que permitam que empresas focadas no impacto social sejam mais ambiciosas e obtenham mais resultados. A iniciativa replica o modelo bem-sucedido dos aceleradores de negócios do setor privado e visa provar que as empresas focadas no impacto social podem quebrar o ciclo de busca de subsídios e governança fraca. Frequentemente, esses fatores atuam em conjunto para limitar o potencial de crescimento e impacto das organizações.

Cada empresa social selecionada para a iniciativa 100x Impact Accelerator receberá um subsídio de 150.000 libras e terá acesso aos conhecimentos de classe mundial da LSE, bem como a um programa de apoio personalizado de 12 semanas, com especialistas e fundadores de unicórnios sociais, para ajudar os líderes a identificar a melhor forma de maximizar seu impacto. O programa inclui duas semanas de sessões presenciais na LSE (Londres), reuniões virtuais com especialistas e uma cúpula anual de um dia, na qual os participantes apresentarão seus projetos a filantropos, investidores, entidades governamentais e representantes da mídia. Todas as despesas dos eventos incluídos na iniciativa 100x serão cobertas.

O programa 100x Impact Accelerator apoiará dois grupos de dez empresas sociais todos os anos, 70% das quais provenientes de mercados emergentes. O acelerador está procurando organizações focadas no impacto social que tenham um modelo comprovado, com o objetivo de ajudá-las a dar seu próximo grande salto.

Serão oferecidas vagas a organizações de oito áreas que refletem as prioridades de pesquisa da LSE. Essas áreas são: clima e meio ambiente; saúde e assistência social; refugiados e coesão; economias equitativas; felicidade e bem-estar; democracia; educação; e novas fronteiras.

O professor Stephan Chambers, diretor do Instituto Marshall da LSE, comentou: "Não existe uma compreensão clara das melhores estratégias para que as empresas sociais e instituições de caridade possam aumentar seu impacto, como existe para que as empresas privadas possa aumentar seus lucros. Isso reduz drasticamente o impacto que essas empresas poderiam ter, o que faz do mundo um sítio pior".

Chambers acrescentou: "O objetivo da iniciativa 100x Impact Accelerator é preencher essa lacuna. Ao fazer parceria com fundadores de "unicórnios sociais" bem-sucedidos e fornecer apoio significativo a um grande número de organizações de alto potencial, nosso objetivo é destacar 'o que funciona' no setor para que mais empresas sociais possam ter sucesso real".

Leslie Labruto, diretora da iniciativa 100x Impact Accelerator, declarou: "É hora de tornar as coisas mais justas para as empresas sociais. Se as empresas com fins lucrativos têm objetivos claros – por exemplo, serem adquiridas ou tornarem-se sociedades abertas –, não podemos dizer o mesmo sobre as empresas sociais. Elas ficam presos em ciclos intermináveis de arrecadação de fundos, atrofiando seu potencial de impacto".

"Ironicamente, o setor social está repleto de estratégias inovadoras para aumentar seu impacto, como modelos de código aberto, ferramentas digitais e parcerias governamentais. Nosso objetivo é ajudar as organizações a identificar o melhor modelo para resolver o problema que elas estão tentando resolver - e, em seguida, trabalhar com elas para desenvolvê-lo".

Além disso, acrescentou Labruto, "estamos procurando organizações ousadas e inovadoras para mudar o status quo das empresas focadas no impacto social".

