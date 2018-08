LSIS fournit les solutions d'énergie les plus récentes aux dirigeants mondiaux de l'industrie lors du CIGRÉ 2018

ANYANG, Corée du Sud et PARIS, 28 août 2018 /PRNewswire/ -- LSIS, l'une des sociétés d'énergie de premier plan en Corée, a dévoilé ses solutions énergétiques de nouvelle génération, mises au point dans ses propres services, à l'occasion du CIGRÉ (Conseil international des grands réseaux électriques) qui a rassemblé des chefs de file mondiaux des industries de l'énergie.

LSIS participe avec des leaders internationaux de l'industrie au CIGRÉ 2018 se tenant à Paris en France du 27 au 31 août. Occupant un total de six stands (54 m2), LSIS présente sa toute nouvelle ligne s'appuyant sur des développements clés comme ESS (Energy Storage System, Système de stockage d'énergie), de PCS (Power Conditioning System, Système de conditionnement de puissance) et FACTS (Système de transmission flexible de CA).

Il s'agit d'une première apparition très remarquée sur le marché européen de la nouvelle gamme d'ESS comme technologie de base des énergies renouvelables et des tendances en ce sens qui se répandent autour du globe.

Modular Scalable PCS de LSIS est configurable à moyenne ou grande échelle pour ESS. Il a été mis au point de façon indépendante par LSIS qui a fait appel à ses propres technologies de conditionnement de puissance et à une capacité de production de classe mondiale d'appareils électroniques écoénergétiques comme les onduleurs industriels,

Le tout dernier modèle a une capacité d'opération isolée intelligente activée par PEBB (Power Electronic Building Block, Module d'électronique de puissance) pour ESS modularisé à 125~158 kW, avec jusqu'à 16 appareils pouvant être connectés en parallèle (le plus grand en Corée), offrant une amélioration significative de modularité, de stabilité et d'efficacité.

Modular Scalable PCS ('le modulaire évolutif') de LSIS permet des connexions en parallèle de PEBB modularisés résultant en une modularité multipliée jusqu'à dix fois, allant d'une base de 250 kW jusqu'à 2,5 MW. Ceci s'accompagne d'un système isolé d'opération reposant sur le système d'opération intelligent d'ESS propre à LSIS, lequel minimise la durée d'arrêt en cas de défaillance de PEBB.

Figurant parmi les experts de l'industrie du CCHT (courant continu haute tension) en Corée, LSIS fait une démonstration de ses performances technologiques à la faveur d'une présentation de son FACTS : avec ce système de transmission flexible du courant alternatif, le problème de perte de puissance connu dans les connexions de transmission de CA se corrige grâce à l'application de la technologie de conversion de puissance, laquelle est essentielle dans le CCHT.

LSIS a effectué la mise au point de la technologie FACTS de 1re génération comme le SVC (675 Mkvar SVC) et autres technologies fondamentales apparentées au STATCOM (300 Mvar STATCOM), faisant ainsi la preuve de sa compétitivité sur le marché coréen et sur le marché international.

Selon Navigant Research, expert de recherche sur les marchés, on s'attend à ce que les recettes sur le marché international du FACTS dépassent 50 milliards de dollars d'ici 2022 en raison de l'accroissement rapide du nombre de projets d'énergie éolienne et solaire.

LSIS présente en outre des solutions globales d'énergie comme le GIS en haute tension (appareillage de connexion à isolation gazeuse) à 25,8~420 kV et un transformateur haute tension pouvant atteindre un maximum de 550 V et une capacité de 800 MW. Par ailleurs, son LS PDPS est un système de diagnostic préventif qui reconnaît et prévoit une panne sur la base d'informations en temps réel incorporant la température et des décharges anormales décelées par des capteurs placés sur l'alimentation électrique et le matériel de transmission.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/736043/image1.jpg