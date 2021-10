LTI a obtenu la spécialisation avancée Kubernetes sur Microsoft Azure

Cette spécialisation témoigne des capacités de LTI en matière de modernisation des applications

MUMBAI, Inde, 7 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE : 540005) (NSE : LTI), une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a obtenu la spécialisation avancée Kubernetes sur Microsoft Azure, une validation des connaissances approfondies, de la vaste expérience et de l'expertise éprouvée d'un partenaire de solution en matière de déploiement et de gestion des charges de travail de production dans le cloud à l'aide de conteneurs et de gestion des environnements Kubernetes hébergés dans Microsoft Azure.

Seuls les partenaires qui répondent à des critères stricts de réussite client et de compétence du personnel, et qui se soumettent avec succès à un audit tiers de leurs pratiques de déploiement et de gestion des charges de travail fondées sur les conteneurs, sont en mesure d'obtenir la spécialisation avancée Analyse sur Microsoft Azure.

Siddharth Bohra, chef de la direction des affaires et responsable des produits de cloud et de données chez LTI, a déclaré : « Les entreprises ont besoin d'une efficacité toujours plus grande dans leurs opérations, et cette transformation continue est désormais possible grâce aux solutions cloud. Microsoft facilite l'adoption de Kubernetes par les entreprises en apportant à la communauté Kubernetes les dernières connaissances et les meilleures pratiques acquises en travaillant avec divers clients. Notre dernière spécialisation sur les capacités de service Kubernetes offrira les avantages de la portabilité, de l'agilité et de l'évolutivité à nos clients tout en modernisant leurs charges de travail. »

Rodney Clark, vice-président de la division Solutions partenaires mondiaux, canaux de distribution et responsable canaux chez Microsoft, a renchéri : « La spécialisation avancée Kubernetes sur Microsoft Azure met en évidence les partenaires qui peuvent être considérés comme les plus compétents lorsqu'il s'agit de déployer et de gérer des applications conteneurisées dans Azure. LTI a clairement démontré qu'elle a les compétences et l'expérience nécessaires pour offrir aux clients les meilleures capacités natives du cloud avec Azure. »

Comme plus de 75 % des organisations mondiales devraient exécuter des applications conteneurisées dans le cadre de leur production d'ici 2022, beaucoup recherchent un partenaire doté de compétences avancées pour migrer leurs charges de travail conteneurisées actuelles vers le cloud, ou les aider à développer des applications natives du cloud à l'aide de technologies de conteneurs, de schémas DevOps et d'une approche de microservices.

LLTI est également un fournisseur de services gérés Microsoft Azure Expert, une reconnaissance qui permet aux clients d'accéder à un service de niveau expert, à une gamme plus large de services Azure, des migrations IaaS aux PaaS, et à de nombreux autres avantages basés sur le solide partenariat conclu par LTI avec Microsoft.

À propos de LTI :

LTI (NSE : LTI ) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 435 clients à réussir dans un monde où tout converge. Présents dans 31 pays, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IdO et Cloud. Depuis notre fondation en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous confère une expertise concrète incomparable pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Notre équipe de plus de 36 000 collaborateurs (les « LTItes ») permet chaque jour à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et de fournir de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Découvrez plus d'informations sur http://www.Lntinfotech.com ou en nous suivant sur @LTI_Global.

